Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 448.3 eur/kzt 489.68

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.48
Прогноз погоды
Астана
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Жамбылская область

    День госсимволов жамбылские полицейские отметили хоровым исполнением Гимна

    5 Июня 2021, 02:00

    ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Государственные символы являются непременной составляющей патриотического воспитания стражей порядка в департаменте полиции Жамбылской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    День государственных символов Республики Казахстан сотрудники департамента полиции области отметили коллективным исполнением Государственного Гимна.

    Об этом на своей странице в Facebook написал глава жамбылского гарнизона генерал-майор полиции Жанат Сулейменов.

    «4 июня казахстанцы отмечают День государственных символов, - говорит генерал-майор полиции Жанат Сулейменов. - Этот праздник связан с такими святыми понятиями, как патриотизм, верность Родине. В честь знаменательного дня сотрудники департамента полиции Жамбылской области исполнили Государственный Гимн Республики Казахстан. Истинная любовь к Родине начинается с почитания государственной символики».

    По словам руководителя правоохранительного ведомства, для улучшения воспитательной работы, укрепления воинской дисциплины и правопорядка, каждая рабочая неделя в департаменте полиции области начинается с исполнения Гимна Республики Казахстан.

    «Такая традиция укрепляет чувство ответственности и преданности служебному долгу у сотрудников», - написал генерал-майор полиции Жанат Сулейменов.

    Автор:

    Галина Скрипник

    Жамбылская область Другие государственные органы Патриотизм
    Новости по теме
    Новости по теме
    Полицейские обратились к казахстанским школьникам
    500 полицейских будут следить за выпускниками в Акмолинской области
    Экс-инспектора патрульной полиции и его пособника осудили в Акмолинской области
    Жительница Туркестанской области украла деньги у бывшего мужа
    Популярное
    1 Заморозки прогнозируют в СКО
    2 Сильные дожди идут в СКО
    3 Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай
    4 Тимур Бекмамбетов обратился к акимам областей
    5 Новые автобусы, светофоры и весы для большегрузов: власти Астаны просят у депутатов 46 миллиардов тенге