День госсимволов алматинские полицейские отметили хоровым исполнением Гимна

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – День государственных символов полицейские Алматы отметили хоровым исполнением Гимна и принятием присяги, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как рассказал заместитель начальника ДП города Алматы полковник полиции Абдуали Нашарбеков, сотрудники специального батальона местной полицейской службы решили отметить этот государственный праздник хоровым исполнением гимна на утреннем разводе.

«4 июня в Казахстане отмечается День государственных символов. В июне 1992 года впервые были утверждены новые государственные символы независимого Казахстана. И сегодня в честь праздника административные государственные служащие, работающие в подразделениях нашего департамента, в торжественной обстановке также приняли присягу. Этот день навсегда останется в истории нашей страны как день рождения государственной символики - флага, герба и гимна. Поздравляем казахстанцев с важным праздником!» - сказал Абдуали Нашарбеков.