Деньги вкладчиков AsiaCredit Bank защищены гарантией КФГД

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Деньги вкладчиков АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)» защищены гарантией АО «Казахстанский фонд гарантирования депозитов» (КФГД), передает корреспондент МИА «Казинформ».

Сегодня утром стало известно, что АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)» лишен лицензии.

«АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)» является участником системы обязательного гарантирования депозитов физических лиц, то есть на деньги физических лиц и индивидуальных предпринимателей, размещенные во вкладах, на текущих счетах и платежных карточках, распространяется гарантия АО «Казахстанский фонд гарантирования депозитов», - сообщили в фонде.

Это означает, что в случае отказа Агентства в проведении операции по одновременной передаче активов и обязательств другому банку, КФГД осуществит вкладчикам выплату гарантийного возмещения.

О дате начала выплаты КФГД сообщит в установленные законодательством сроки.

Выплата начнется не позднее 5 рабочих дней с даты публикации КФГД официального сообщения на сайте и в средствах массовой информации.

Напомним, что гарантийное возмещение будет выплачиваться КФГД в пределах суммы остатков по депозитам с учетом вознаграждения, начисленного на дату лишения банка лицензии:

∙ по сберегательным депозитам в тенге – не более 15 млн тенге;

∙ по иным депозитам в тенге – не более 10 млн тенге;

∙ по депозитам в иностранной валюте – не более эквивалента 5 млн тенге (по курсу обмена валют, установленному на дату лишения банка лицензии).

При наличии у физического лица или индивидуального предпринимателя в банке двух и более гарантируемых депозитов, различных по видам и валюте, КФГД будет выплачивать по ним совокупное гарантийное возмещение в сумме, не превышающей 15 млн тенге с учетом ограничения по гарантируемому остатку депозита в иностранной валюте не более 5 млн тенге.

По депозитам, превышающим максимальную сумму гарантийного возмещения, КФГД возместит установленный размер, а по невозмещенному остатку депозита сверх максимальной гарантируемой суммы вкладчики смогут обратиться в ликвидационную комиссию банка после вступления в законную силу решения суда о принудительной ликвидации банка.

КФГД выберет на конкурсной основе банк-агент для выплаты гарантийного возмещения вкладчикам. По заявлению вкладчика деньги могут быть выплачены наличными в кассе банка-агента или безналичным переводом на действующий банковский счет. Для получения выплаты вкладчику при посещении банка-агента достаточно будет при себе иметь документ, удостоверяющий личность. Подробная инструкция размещена на сайте КФГД.



