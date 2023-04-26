Деньги уйдут, как вода в песок – сенатор поднял проблему содержания водопроводов в селах

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Новые водопроводы в селах Казахстана требуют мер по их дальнейшему содержанию. Таким мнением поделился депутат Сената Парламента РК Ернур Айткенов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Правительство вкладывает много денег. В этом году 113 млрд тенге вкладывается, строим водопроводы. Это хорошо. Но в основном построенные водопроводы находятся на балансе акиматов сельских округов. Значит эти водопроводы никто нормально не содержит. Конкурентной среды здесь нет, никакой предприниматель водопровод не возьмет, потому что он убыточный. Я до этого делал депутатский запрос, получил только отписку. Никакие меры и планы по дальнейшему содержанию локальных водопроводов не предусмотрены. Ставят в пример, что нуринский групповой водопровод содержится за счет субсидий. Это не пример», - заявил он во время заседания в Сенате по вопросам развития сельских территорий РК на 2023-2027 годы.

По его словам, без конкретных предложений и мер через несколько лет эти водопроводы могут быть потеряны.

«И то, что мы выделили эти огромные финансовые средства, они уйдут, как вода в песок, и завтра опять будем кусать локти. Население останется без качественной питьевой воды», - заключил сенатор.

Ранее вице-министр индустрии и инфраструктурного развития РК Азамат Бейспеков сообщил, что в текущем году на строительство и реконструкцию систем водоснабжения и водоотведения в селах из республиканского бюджета выделено 113 млрд тенге. По итогам года планируется увеличить доступ к услугам водоснабжения сельского населения до 96,3%.



