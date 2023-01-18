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    Деньги украл в мечети житель Экибастуза, его осудили на 3,5 года

    18 Января 2023, 23:00

    ЭКИБАСТУЗ. КАЗИНФОРМ – В Экибастузе осужден 28-летний горожанин, который пьяным проник в мечеть, взломал ящик для пожертвований и похитил 200 тысяч тенге. Об этом передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Неизвестный, проникнув в мечеть села Байет города Экибастуза, молотком взломал навесной замок металлического ящика для пожертвований, откуда тайно похитил денежные средства в сумме 200 тысяч тенге, принадлежащие мечети», - сообщили в департаменте полиции Павлодарской области.

    Следственное подразделение провело досудебное расследование по статье 188 «Кража» части 3 УК Республики Казахстан.

    Подозреваемый был установлен. Им оказался не работающий 28-летний житель города Экибастуза.

    «С похищенным имуществом он скрылся с места преступления, а деньги потратил на свои нужды. Гражданин О. судом признан виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного пунктом 3 части 3 статьи 188 УК Республики Казахстан. Ему назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на 3 года 6 месяцев», - добавили в полиции.

    На весь срок, к которому он приговорен, установлен пробационный контроль.

    В 2022 году на территории Павлодарской области зарегистрировано 1394 краж чужого имущества, в том числе в экибастузском регионе 260.

    Автор:

    Антон Гагарин

    Павлодарская область Борьба с преступностью Криминал
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