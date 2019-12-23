Деньги на благотворительность вместо новогоднего корпоратива пожертвовали учителя Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Педагоги Алматы отказались от проведения новогоднего корпоратива и пожертвуют собранные деньги на благотворительность, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Такую инициативу проявляют директоры 21 общеобразовательных школ и заведующие 22 детских садов Жетысуского района.

Выделенные деньги будут направлены малоимущим семьям для покупки продуктов питания и одежды.

«Инициатива была от акима Жетысуского района Максата Кикимова. У нас нуждающихся семей много, в этот раз в основном уделяем внимание семьям, воспитывающих детей-инвалидов. Будем закупать зимние куртки, обувь, теплую одежду, продуктовую корзину. Также хотим помочь денежными средствами одному ученику школы №137 на операцию позвоночника», - сказала руководитель отдела образования Жетысуского района Алматы Салтанат Кусаинова.

Она отметила, что инициатива в дальнейшем как челлендж будет распространяться среди руководителей садов и школ, организаций образования, педагогов.

«В районе всего 21 школа, в 18-ти школах должен быть выпуск, в остальных нет 11-ых классов, 16 школ отказались от проведения выпускного бала, из них 5 школ оказали материальную помощь, малообеспеченным семьям. В прошлом году наш выпуск тоже вместо празднования помог детскому дому и онкобольным. В этом году акцент будет сделан на многодетные и малообеспеченные семьи. К примеру, выпускники из 108-ой школы подарили многодетной семье новый телевизор, учащиеся школы №2 закупили продукты в другую семью», - сообщила Салтанат Кусаинова.

По словам Салтанат Кусаиновой, ранее благотворительностью также занимались выпускники школ Жетысускогого района, которые отказались от проведения выпускного бала.