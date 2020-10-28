Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Общество

    Деньги клиентов Kaspi банка в сохранности

    28 Октября 2020, 09:52

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Казахстанцы столкнулись с неполадками в операциях на Kaspi.kz, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «К сожалению, на Kaspi.kz технические неполадки. Оплата картами, снятие и пополнение в банкоматах, а также платежи и переводы временно недоступны. Мы работаем над тем, чтобы все исправить, и как можно скорее», - рассказали в банке.

    Напомним, 28 октября в операциях Kaspi.kz. произошел сбой. Банк принес извинения за временные неудобства. В банке обещали неполадки скоро устранить.

    Деньги клиентов в сохранности на своих счетах.


    Автор:

    Гульзат Сахова

    Банки Общество
    Новости по теме
    Новости по теме
    Историческим захоронениям в Астане придадут официальный статус
    Как прошел Национальный курултай в Туркестане
    Касым-Жомарт Токаев: Нет бесполезных профессий, есть бестолковые специалисты
    Касым-Жомарт Токаев: Жестокость детей порой переходит все границы
    Популярное
    1 Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей
    2 Более 3,5 тысяч рабочих не хватает в Карагандинской области
    3 Четверых парней подозревают в обмане 30 пенсионеров в Павлодаре
    4 Найден Коран, подаренный Кенесары хану знаменитым Маралом ишаном
    5 Полный текст выступления Главы государства на втором заседании Национального курултая