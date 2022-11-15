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Деньги из аппаратов по очистке воды крали двое костанайцев

15 Ноября 2022, 22:32
Деньги из аппаратов по очистке воды крали двое костанайцев
15 Ноября 2022, 22:32

Деньги из аппаратов по очистке воды крали двое костанайцев

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Серию краж денежных средств из аппаратов для очистки и продажи воды совершили двое костанайцев на территории города, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

«Молодые люди в возрасте 22 и 21 года с 11 по 14 ноября вскрывали приборы, установленные в домах. В 9-ом микрорайоне и по улице Садовая злоумышленники, взломав аппараты, похитили более 60 тысяч тенге. Аналогичную кражу подозреваемые совершили в 8-ом микрорайоне, где украли более 26 тысяч тенге», - сообщили в полиции.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали подозреваемых. Установлено, что молодые люди совершали преступления ночью. Владелец узнавал о взломах утром.

Камерой видеонаблюдения ЦОУ в 9-ом микрорайоне были зафиксированы силуэты похитителей. В настоящее время проводится расследование по статье 188 УК РК «Кража». Подозреваемые водворены в ИВС.


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