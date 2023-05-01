День единства народа празднует Казахстан

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Казахстане отмечают День единства народа, передает корреспондент МИА «Казинформ».

День единства народа празднуется в Казахстане с 1996 года и включен в календарь праздников РК.

Традиционно в первый день мая в республике принято отдыхать и праздновать единство и взаимное уважение всех живущих в стране этносов. В городах проходят массовые гуляния, фестивали и конкурсы, которые призваны продемонстрировать уникальность разных этносов.

Этот праздник в Казахстане ежегодно отмечается 1 мая и направлен на укрепление связей, уважения и толерантности между представителями различных этносов. Всего в Казахстане в мире и согласии проживают представители 124 этносов.

В честь праздника в городах страны запланирован ряд мероприятий.

К примеру, в Астане народные гуляния в честь 1 Мая на площадке у монумента «Байтерек» и Городской площади начнутся в 12:00. Гостей ждет концерт творческих коллективов организаций города, артистов Государственной академической филармонии и звезд отечественной эстрады. Мероприятия с насыщенной развлекательной программой проведут и в дворовых клубах города, парках. В этот день по всей столице начнут работать фонтаны.

Кроме того, проведение спортивно-массовых мероприятий запланировано на территории международного выставочного центра EXPO, парков «Ататюрк», «Коктал», у монумента «Қазақ елі». Горожане смогут принять участие в соревнованиях по национальным видам спорта, в том числе по асык ату, армрестлингу, перетягиванию каната и поднятию гири.

В Триатлон-парке любителей спорта ждет праздничный марафон.

В эти дни в районных акиматах многодетным матерям будут вручать нагрудные подвески «Алтын алқа» и «Күміс алқа».

Не меньше мероприятий и в Алматы. 1 мая в 11:00 праздничные мероприятия пройдут на улицах Жибек жолы, Панфилова и в сквере им. Ш. Уалиханова перед зданием Академии наук. Концертные программы запланированы с участием артистов «Алматы Әуендері» и театра традиционного искусства «Алатау», Ассамблеи народа Казахстана, музыкальных групп и ди-джеев.

Также праздничные мероприятия состоятся и в других районах мегаполиса:

· в Алатауском районе праздничное мероприятие пройдет в Атлетической деревне в 14:00;

· в Алмалинском районе праздничный концерт, выставка и фестиваль еды состоятся на Арбате (ул. Жибек жолы) с 15:00 до 17:00;

· в Ауэзовском районе праздничный концерт в дополнении с выставками разных народов ко Дню единства народа состоится в парке отдыха Family Park в 11:00;

· в Бостандыкском районе торжественное мероприятие пройдет в ТРЦ «MEGA Alma-Ata» в 11:00;

· в Жетысуском районе праздничная программа пройдет в парке «Гульдер» в 11:00;

· в Медеуском районе празднование состоится на площади перед зданием Академии наук (ул. Шевченко, 28) в 11:00;

· в Наурызбайском районе праздничный концерт состоится перед зданием районного акимата (микрорайон Шугыла, 347) в 11:00;

· в Турксибском районе концерт состоится в Доме школьников №6 (пр. Сейфуллина, 13) в 12:00.



