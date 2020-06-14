День донора крови отмечают сегодня во всем мире

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 14 июня 2020 отмечается Всемирный день донора крови, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как говорится в сообщении Всемирной организации здравоохранения, кампания по случаю Всемирного дня донора в этом году посвящена теме «Безопасная кровь спасает жизни» и проходит под лозунгом «Сдавать кровь во имя здорового мира». В центре внимания кампании будет личный вклад каждого донора в охрану здоровья окружающих людей.

«Безопасная кровь нужна повсеместно. Она жизненно необходима как для лечения, так и для экстренной медицинской помощи. Она используется для продления и улучшения жизни пациентов, страдающих смертельно опасными заболеваниями, и для проведения сложных медицинских и хирургических процедур. Кроме того, кровь применяется для лечения раненых в чрезвычайных ситуациях любого рода (стихийные бедствия, несчастные случаи, вооруженные конфликты и) и помогает спасать жизни матерей и новорожденных. Но доступ к безопасной крови до сих пор остается привилегией ограниченного круга людей», - отмечается в информации ВОЗ.

Для большинства стран с низким и средним уровнем дохода обеспечение доступности безопасной крови – трудновыполнимая задача, так как число доноров невелико, а оборудования для исследования крови недостаточно.

По данным организации, 42% крови собирается в странах с высоким уровнем дохода, в которых проживает всего 16% мирового населения. Обеспечить достаточное количество безопасной крови можно только за счет ее регулярной безвозмездной сдачи добровольными донорами.

Всемирная ассамблея здравоохранения в 2005 году учредила специальный день, для того чтобы выразить признательность донорам и призвать людей более активно сдавать кровь. Всемирный день донора крови отмечается ежегодно 14 июня.

В рамках кампании ВОЗ призывает людей во всем мире спасать жизни, добровольно и регулярно сдавая кровь.

«В этом году перед кампанией стоят следующие цели: отметить заслуги и поблагодарить доноров, а также призвать тех, кто еще не сдавал кровь, стать донорами; повысить уровень осведомленности о настоятельной необходимости повышения доступности безопасной крови во всех случаях, когда она необходима для спасения жизней; продемонстрировать необходимость обеспечения всеобщего доступа к безопасному переливанию крови и провести информационно-разъяснительную работу в отношении значения безопасного переливания крови для предоставления эффективных услуг здравоохранения и достижения всеобщего охвата услугами здравоохранения; заручиться поддержкой со стороны правительств и партнеров по развитию на национальном, региональном и глобальном уровнях, с тем чтобы обеспечить вложение средств в национальные программы по крови, повысить их эффективность и обеспечить их устойчивость», - отмечается в сообщении ВОЗ.

Отметим, что ведущей организацией в службе крови в Казахстане является Научно-производственный центр трансфузиологии. Служба крови – одна из важнейших отраслей здравоохранения, обеспечивающая доступность и качество трансфузионной терапии при оказании неотложной и высокоспециализированной медицинской помощи населению.

Структура службы крови республики представлена следующими организациями: Научно-производственный центр трансфузиологии в Нур-Султане, республиканский центр крови в Алматы, 14 областных центров крови, городские центры крови в Семее и Алматы.

По данным Научно-производственного центра трансфузиологии, во всех центрах крови применяются эффективные аппаратные методы заготовки донорской крови и ее компонентов – донорский плазмаферез, донорский цитаферез (заготовка клеток крови — эритроцитов, тромбоцитов, гранулоцитов, периферических стволовых клеток).

Сегодня в Казахстане количество доноров составляет 15 донаций на 1000 населения.



