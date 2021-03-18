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    День добрых дел: в Алматинской области помогли многодетным семьям

    18 Марта 2021, 19:31

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 18 марта в Казахстане отмечают День добрых дел. В этот день каждый человек, по возможности, делает одно доброе дело, проводятся различные мероприятия с участием волонтеров. Кроме того, все неравнодушные казахстанцы принимают участие в строительстве и ремонте социально-значимых объектов. В этот день проходят различные благотворительные акции, ярмарки и флэшмобы, передает МИА «Казинформ».

    Активными участниками движения стали и жетысусцы. Сегодня в области прошла благотворительная акция. Инициатором выступила Ассоциация боевых искусств Алматинской области. Они предоставили шести многодетным семьям продуктово-бытовые наборы и уголь. Среди них семья Назиры Нургалиевой. Она воспитывает 4 детей.

    «Выражаю слова благодарности организаторам акции. Мир не без добрых людей. Нам принесли самое необходимое - продукты питания. Так как у нас большая семья, это огромная для нас помощь», - сказала Назира Нургалиева.

    По словам руководителя ассоциации Айдоса Искакова, на этом они не остановятся и будут регулярно оказывать помощь многодетным, малообеспеченным, пенсионерам, инвалидам и сиротам.

    «Сегодня – национальный День добрых дел. Добрые дела и добро бывают разными. Можно оказать помощь нуждающимся, почистить снег, убрать улицы, посадить дерево, сделать пожертвование в благотворительный фонд и многое другое. А можно просто обрадовать детишек из многодетных семей. Помочь их родителям. В Алматинской области благотворительностью мы занялись впервые. Но это только начало»,- сказал Айдос Искаков.

    Завтра же представители Ассоциация боевых искусств Алматинской области планируют провести еще одну акцию. Но в этот раз по поддержанию экологического состояния областного центра. На территории спортивных объектов Талдыкоргана будут высажены ели и сосны.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Алматинская область Благотворительность Общество
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