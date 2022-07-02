День дипломатической службы отмечается в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В этом году дипломатической службе нашей страны исполняется 30 лет, передает МИА «Казинформ».

Ежегодно 2 июля в Казахстане отмечается День дипломатической службы.

День дипломатической службы отмечается согласно Указу Главы государства Н. А. Назарбаева от 1 июля 2009 года «О внесении дополнения в Указ Президента Республики Казахстан от 20 января 1998 года». 2 июля 1992 года Указом Президента утверждены положения «О Министерстве иностранных дел Республики Казахстан», «О посольстве Республики Казахстан» и «Об основных обязанностях и правах Чрезвычайного и Полномочного посла РК». Вскоре приняли Концепцию внешней политики независимого Казахстана.

Казахстан утвердил свою субъектность на международной арене, установил дипломатические отношения со 186 государствами мира и выстроил с ними взаимовыгодное партнерство, имеющее устойчивый иммунитет к геополитическим и геоэкономическим потрясениям.

Наша страна успешно председательствовала в таких международных организациях как ОБСЕ, ОИС, ЕАЭС, ШОС, СНГ, ОДКБ, СВМДА и Тюркском совете, вступила в ВТО, провела международную выставку ЭКСПО-2017. Республика Казахстан получила место непостоянного члена в СБ ООН в 2017-2018 годах. Законодательство Казахстана о дипломатической службе основывается на Конституции РК и состоит из закона «О дипломатической службе Республики Казахстан», законодательства о государственной службе, иных нормативных правовых актов и международных договоров Республики Казахстан.

3 марта 2021 года Главой государства Касым-Жомартом Токаевым подписан Закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Казахстан «О дипломатической службе Республики Казахстан». Согласно закону срок действия специального мандата на назначение ветерана дипслужбы сокращается с 15 до 10 лет. С 1 января 2022 года введены специальные выплаты по нему.

Органами дипломатической службы являются государственные органы, осуществляющие внешнеполитическую деятельность Казахстана. Систему дипломатической службы образуют Министерство иностранных дел, его ведомства, загранучреждения, а также подведомственные организации, созданные для обеспечения деятельности министерств.

Министерство иностранных дел РК является государственным органом страны, осуществляющим общее руководство в сфере внешнеполитической деятельности и возглавляющим единую систему органов дипломатической службы РК, а также в сфере реализации государственной политики по привлечению инвестиций.