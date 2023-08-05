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    День четвертый: участники велопробега «Сиань-Алматы» прибыли в провинцию Ганьсу

    5 Августа 2023, 17:05

    ГАНЬСУ. КАЗИНФОРМ - Участники велопробега «Сиань-Алматы» на четвертый день, преодолев горные перевалы Куньминя и проехав границы провинции Шэньси, прибыли в провинцию Ганьсу, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на общественный фонд «Новый шелковый путь».

    Накануне велосипедисты проезжали древний город Баоцзи, один из древних городов Шелкового пути и современный центр развития титановой промышленности в мире. Здесь даже существует своя «Титановая долина» Китая, где работает более 900 предприятий.

    Также в Баоцзи находится крупнейший в мире музей бронзовых изделий, который ранним утром посетили наши велосипедисты. И пока еще держалась утренняя прохлада, спортсмены всей командой после посещения музея поехали покорять горные перевалы Куньминя, за которыми уже находится провинция Ганьсу.

    Сотни туннелей были прорыты в этом горном районе китайскими дорожными строителями, а самый протяженный из них - 32 километра. Прорубив эти горные перевалы сложнейшими сетями тоннелей, Китай сохранил естественный горный ландшафт, а также флору и фауну этих мест. Красивый горный пейзаж, исторические памятники и реликвии древнего Шелкового пути лишь на короткое время отвлекали наших участников велопробега дружбы и мира. Ведь впереди у них еще более 3000 километров пути, часть которых проходит по знойным степям и долинам провинции Ганьсу, сухим и безжизненным пустыням Синьцзяна.

    Пожелаем сил, здоровья и выдержки участникам исторического велопробега дружбы и мира «Сиань-Алматы» и ждем их с нетерпением в Казахстане.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Алматы Спорт Китай Велоспорт
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