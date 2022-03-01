День благодарности: жетысусцам представили героев сегодняшних дней и профессионалов своего дела

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Жители Алматинской области в День благодарности поблагодарили отважных, смелых личностей, которые готовы отдать свою жизнь ради спасения других. Акимат региона представляет врачей, спасателей, полицейских, пожарных, отличившихся героическим поступком, на который бы осмелился не каждый, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«О таких врачах говорят - «Он творит чудеса». Кайрат Оспангалиев вот уже 20 лет дарит жизнь детям, которые живут, дышат, любят и радуются жизни! Спасая чужие жизни, он считает, что не зря прожил эту жизнь!

Рауан Амирхан вместе с командой провел более 500 спасательных операций. Мужчина всегда готов к любой чрезвычайной ситуации. Рауан – профессионал, человек, который готов выполнить свой долг – оказать всю возможную и невозможную помощь людям, попавшим в беду.

Зарина Набиева всегда приходит первой на помощь. Она за 13 лет работы реанимировала более 10 000 пациентов. Вступая на смену, девушка не знает, что ее ждет впереди…

Ардан Байгажанов – ему не страшен огонь, он вопреки всему всегда находится в эпицентре горящих зданий. Любая мелочь может повлечь за собой гибель людей. Пожарный участвовал в операции, где из огня спасли двоих едва живых детей. Видео спасения детей попало в Сеть и растрогало казахстанцев.

Ержан Баяхметов стал очевидцем происшествия и спасителем тонувшего водителя. Он, не раздумывая, бросился в холодную воду спасать человека. Вытащил утопающего, ведь на кону стояла человеческая жизнь.

Гулнар Жусупбекова 20 лет работает инфекционистом. На протяжении трех месяцев она не слышала искреннего детского смеха, не видела своих родных, и просто не чувствовала домашнего уюта. Все что она видела – это больничные стены, но для нее самое большое счастье, когда пациент дышит самостоятельно.

Игорь Возчиков – работает наперегонки со смертью, у него на счету каждая секунда, ведь он первым оказывает помощь при катастрофах. Из любой сложной ситуации он всегда находит выход, тем самым спасая не одну, а тысячи жизней.

Фархад Турдиев – инспектор-службы роты патрульной полиции спас жителей от пожара, вовремя эвакуировав людей с целого подъезда. Каждый день он сталкивается с различными ситуациями в жизни, но для него главное всегда оставаться человеком.

Медет Камалбеков – командир СОБРа, но вне службы спас целую семью из горящего дома, и вытащил газовый баллон. Мужество и отвага – это все про него. Командир служит примером для своего состава и воспитывает в подчиненных уважение и любовь к своей профессии.

Елдар Абдиев – с детства мечтал быть спасателем, он несмотря на свой юный возраст уже дважды сохранил жизни чужим людям. Ради спасения других парень в буквальном смысле готов прыгать и в огонь, и в воду!

Хизметжан Нурузов – командир отделения, старшина гражданской защиты пожарной части № 6 города Есик Енбекшиказахского района. За 16 лет службы в органах сделал около 4-5 тысяч выездов, в том числе аварийно-спасательных работ, пожаров.

Отважный Ернат Сулейманов из села Тогызбулак Кегенского района спас троих детей из горящего дома. По счастливой случайности, он услышал крики и плач детей из соседнего дома и не задумываясь, забежал в дом и спас всех.

Все они разные, но их объединяет одно – человечность, доброта и смелость. Они не любят говорить о своих поступках, для них это просто – долг, но мы должны знать своих героев в лицо!», - сообщили в Региональной службе коммуникаций.