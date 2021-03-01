Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Общество

    День благодарности: юные дарования посвятили музыкальный вечер особенным детям в Алматы

    1 Марта 2021, 18:55

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Литературно-музыкальный вечер «Қазақ халқына мың алғыс» для особенных детей, посвященный Дню благодарности, прошел в Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Сегодня мы пригласили детей с особыми образовательными потребностями. Недавно мы организовывали для них разные мастер-классы. На Новый год также провели благотворительную акцию с театрализованной постановкой. На сцене сегодняшнего вечера, приуроченного ко Дню благодарности, выступили наши дети в составе образцовой хореографической студии «Экзерсис», образцового хореографического ансамбля «Сенім», группы «Rayan», ансамбля «Еркеназ» и других, которые представили свое творчество», - рассказала организатор мероприятия педагог-психолог Дома школьников №6 города Алматы Тамила Шарип-Оглы.

    По ее словам, в Казахстане инклюзивное образование только начинает свое развитие. Так как количество детей с дополнительными учебными потребностями растет, и этот вопрос начинает обретать большую актуальность.

    «В нашем Доме школьников №6 всегда обучались и обучаются дети с ограниченными возможностями здоровья. Обучаясь вместе, дети учатся жить вместе, стираются границы между инвалидами и здоровыми людьми. Нами предоставляются все условия для их полноценного обучения. Но, к сожалению, режим карантина заменил привычное для нас традиционное обучение на дистанционное. Мы подумали и о детках с ограниченными возможностями здоровья, которые остались закрытыми в четырёх стенах. Недавно мы совместно с КГУ «Центр дневного пребывания для детей-инвалидов с психоневрологическими патологиями города Алматы» отделения №1 подготовили для особых детей проект, который заключался в проведении серий онлайн мастер-классов «Алтын бала». Проект «Алтын бала» направлен на расширение возможностей для детей с особыми потребностями в доступе к образованию и развитию», - добавила Тамила Шарип-Оглы.

    Вместе с родителями на литературно-музыкальном вечере присутствовали около 20 детей зрителей с особыми образовательными потребностями.

    «Я мама двоих особенных детей. Я сегодня от имени всех мамочек хочу выразить огромную благодарность организаторам. Наши дети каждый раз радуются после таких концертов, получают заряд позитивных эмоций»,- поделилась родительница Зульфия Алдажанова.

    Автор:

    Гульзат Сахова

    Алматы Благотворительность Культура Дата Общество Молодежь
    Новости по теме
    Новости по теме
    19 июня. Календарь Казинформа «Дни рождения»
    19 июня. Календарь Казинформа «Даты. События»
    Оперу «Итальянка в Алжире» впервые представят в Казахстане
    Артисты и дирижеры из 12 стран примут участие в фестивале «Опералия» в Астане
    Популярное
    1 Новые кадровые назначения в Казахстане
    2 Несоответствующие нормам материалы использовали для ремонта внутрипоселковых дорог в СКО
    3 Полиция освободила заложников в банке в Астане
    4 Какие требования выдвигал захватчик заложников в Астане
    5 Обезврежен захвативший заложников в банке в Астане