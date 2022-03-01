День благодарности отметили в посольстве Казахстана в Беларуси

МИНСК. КАЗИНФОРМ -В Посольстве РК в РБ прошли мероприятия, приуроченные ко Дню Благодарности - празднику, отмечаемому в многонациональном Казахстане с 2016 года в первый день весны. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу посольства.

В этот день в зале «Казахстан» посольства собрались несколько десятков казахстанских студентов, обучающихся в ведущих белорусских вузах, расположенных в Минске. Символично, что среди гостей – представители различных наций, для которых Родиной является Казахстан.

Многие из них поделились историями своих семей о переселении в конце XIX и в ХХ веке из различных регионов Российской империи и СССР в край Великой Степи. Семейные личные истории иллюстрировали фотографии и информация отдельного стенда в зале «Казахстан», посвященного драматическим событиям минувших столетий, принесших многим народам и горе утрат и радость обретения второй Родины, друзей и родных.

Это свыше пяти миллионов человек. И каждый из них в разные годы находил в Казахстане приют и поддержку от коренного населения. Без этой помощи выжить в тех условиях было практически невозможно. Память о добре, подаренном разным людям казахами, стала поводом для учреждения достаточно нового праздника для Казахстана. А решение об его учреждении было принято на заседании уникального института - Ассамблеи народа Казахстана.

В экспозиции зала, посвященной независимому Казахстану, гостям посольства было продемонстрировано поздравление Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева по случаю Дня благодарности, в котором отмечается особый смысл и глубокая символика этого праздника. К. Токаев подчеркивает, что ценности этого Дня «олицетворяют прочные традиции взаимопомощи и несокрушимого единства нашего народа».

Праздник был отмечен исполнением популярных казахских кюев и песен в исполнении казахстанских студентов.

Завершилось памятное мероприятие совместным с дипломатами просмотром художественного фильма казахстанского режиссера Рустема Абдрашева «Подарок Сталину». Пронзительная киноистория была удостоена гран-при первого международного кинофестиваля «Восток&Запад. Классика и Авангард» и чести открыть 13-й Пусанский кинофестиваль в Корее.