День благодарности отметили в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - В Кокшетау состоялся областной форум «Одна судьба – одна страна», посвященный Дню благодарности, отмечаемый в стране пятый год. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на управление внутренней политики.

В своем приветственном слове аким Акмолинской области Ермек Маржикпаев, поздравляя акмолинцев, отметил значимость этого дня для всех казахстанцев.

«Этот праздник - дань уважения и благодарности всех этносов друг другу и казахам, проявившим милосердие к тысячам людей, принявшим их как родных. Символично, что он отмечается в день образования Ассамблеи народа Казахстана», - подчеркнул руководитель региона.

В своих выступлениях представители этнокультурных объединений, выражая благодарность великодушию, гостеприимству, милосердию казахского народа, поделились судьбами своих предков, оказавшихся по воле судьбы в Казахстане, для которых сегодня он стал родным домом.

«1 марта каждый казахстанец с особой теплотой в сердце отмечает День благодарности. Праздник, учрежденный Первым Президентом страны, стал символом нашей исторической памяти. Нам есть, за что сказать спасибо друг другу. За мир, стабильность, за взаимопонимание и поддержку», - отметила член областного общества немцев «Видергебурт» Людмила Хаврушина.

Слова благодарности также прозвучали от ветерана труда Болата Жанадилова, председателя молодежного движения «Жаңғыру жолы» Аслана Абуталипова и от других.

В ходе мероприятия ряд акмолинцев был награжден за укрепление дружбы и межэтнического единства, высокое служение гуманистическим идеалам добра. Председателю областного Совета матерей при Акмолинской Ассамблее народа Казахстана Зере Кииковой вручена медаль «Бірлік» за сохранение и укрепление семейных ценностей как фундамента укрепления и развития казахстанской идентичности и общенационального единства.

В прошлом году советами матерей проведено 185 мероприятий, направленных на укрепление института семьи и популяризацию традиций и обычаев казахского народа. Одним из проектов, который реализует Совет матерей стала помощь малообеспеченным и многодетным семьям, больным детям. В 2019 году общественным объединением проведено 12 благотворительных акций, по результатам которых собрано более 10 млн тенге.

Завершилось мероприятие концертной программой, подготовленной представителями этнокультурных центров области. Один из ярких номеров вокалистов стало произведение Абая.

В регионе в честь Дня благодарности пройдет более 300 мероприятий: это акции с участием волонтеров, молодежи, предпринимателей и жителей по оказанию помощи социально-уязвимым слоям населения, праздничные, благотворительные концерты, фестивали, выставки.