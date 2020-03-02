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    День благодарности: акмолинские полицейские навестили семьи погибших коллег

    2 Марта 2020, 04:01

    КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Накануне Дня благодарности акмолинские полицейские навестили семьи погибших коллег, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции региона.

    Уже четвертый год первый день весны в Казахстане ознаменован празднованием Дня благодарности. Это день, когда народы страны могут поблагодарить друг друга и казахов за терпимость и гостеприимство.

    Не остались в стороне и акмолинские стражи порядка. В актовом зале полицейского ведомства прошло собрание личного состава. С лекцией об истории депортации народов в Казахстан, исторических сведениях и фактах перед полицейскими выступила заведующая кафедрой юриспруденции Кокшетауского университета имени А. Мырзахметова, доктор политических наук, профессор Анар Бухаева.

    «В тот же день полицейские совместно с президентом Федерации рукопашного боя Акмолинской области, генеральным директором Ассоциации боевых искусств Жасланом Жантасовым и советником президента Федерации рукопашного боя Жанной Бекишевой посетили семьи сотрудников полиции, погибших при исполнении служебных обязанностей», - рассказали в ведомстве.

    С Днем благодарности и предстоящим Международным женским днем делегаты поздравили супругу старшего лейтенанта полиции Ерлана Аскерова Гаухар и супругу старшего сержанта полиции Болата Кажимова Гульзану. Оставшись без поддержки мужей, Гаухар и Гульзана вырастили и воспитали детей, которые сегодня гордятся своими отцами.

    Напомним, Болат Кажимов погиб от сердечно-сосудистой недостаточности в ноябре 2009 года при попытке задержать злоумышленников. Старший лейтенант полиции Ерлан Аскеров также погиб при исполнении служебных обязанностей, попав в смертельное ДПТ 2 сентября 2006 года.

    Автор:

    Оксана Матасова

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