Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+16+18℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Правительство

    День библиотекаря появился в казахстанском календаре праздников

    19 Октября 2022, 10:21

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – 24 октября в Казахстане будут праздновать День библиотекаря, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства культуры и спорта РК.

    Пресс-служба опубликовала текст Постановления: О внесении дополнения в постановление Правительства Республики Казахстан от 31 октября 2017 года № 689 «Об утверждении перечня праздничных дат в Республике Казахстан».

    Правительство Республики Казахстан постановляет:

    1. Внести в постановление Правительства Республики Казахстан

    от 31 октября 2017 года № 689 «Об утверждении перечня праздничных дат

    в Республике Казахстан» следующее дополнение:

    перечень праздничных дат в Республике Казахстан, утвержденный указанным постановлением, дополнить пунктом 38-1 следующего содержания: «38-1. День библиотекаря – 24 октября».

    2. Настоящее постановление вводится в действие после дня его первого официального опубликования.

    Премьер-Министр Республики Казахстан А. Смаилов.

    Фото: image.shutterstock.com

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Правительство РК Минкультуры Дата
    Новости по теме
    Новости по теме
    20 июня. Календарь Казинформа «Дни рождения»
    20 июня. Календарь Казинформа «Даты. События»
    Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер прибыл в Казахстан с госвизитом
    Спрос на горнолыжные курорты растет в Казахстане
    Популярное
    1 Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
    2 Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
    3 Сухостой горит на Кургальжинском шоссе под Астаной
    4 Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
    5 Осадки выше декадной нормы выпали за ночь в Петропавловске