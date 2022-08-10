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    • День Абая: в алматинском метро прозвучали произведения великого поэта

    10 Августа 2022 14:04

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - День Абая отмечают в Алматы. По случаю этой знаменательной даты, артисты театра традиционного искусства «Алатау» спустились в метро и исполнили произведения великого поэта под аккомпанемент музыкальных инструментов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По мнению известного поэта Рината Заитова, День Абая не должен оставаться на бумаге, необходимо продвигать его творчество среди населения.

    «Сегодня в метро артисты нашего театра исполнили произведения народного просветителя, поэта Абая. Пассажиры остались очень довольны. Думаю, Абая можно продвигать в разных направлениях. Именно так можно донести до подрастающего поколения произведения и песни великого поэта«, - говорит директор театра традиционного искусства «Алатау» Ринат Заитов.

    Ранее поэты, писатели и жители мегаполиса возложили цветы к памятнику поэта на площади Абая перед Дворцом республики.

    10 августа в Казахстане отмечается День Абая – великого казахского поэта, мыслителя. День Абая стал праздничной датой в Казахстане в соответствии с постановлением Правительства Республики Казахстан от 4 августа 2020 года.



    Автор:

    Еламан Турысбеков

    #Алматы #Общество #Абай #День Абая
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