День Абая, летний снег и переход столицы в «зеленую» зону - обзор событий за неделю в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ ­- В числе важнейших событий в стране на минувшей неделе значилось празднование Дня Абая, открытие ряда объектов, а также внимание граждан было приковано к ситуации с заболеваемостью коронавирусом в стране. О самых важных событиях недели в Казахстане - в обзоре корреспондента МИА «Казинформ».

На прошедшей неделе Глава государства Касым-Жомарт Токаев поставил ряд задач по усилению работы Антикоррупционной службы. Главе государства представили информацию о профилактических и превентивных мерах по недопущению коррупционных преступлений в стране. За 7 месяцев этого года зарегистрировано свыше 1 400 коррупционных преступлений, в коррупции изобличено более 900 лиц.

По поручению Главы государства, Агентство кардинально пересмотрит подходы к оценке работы подразделений Антикоррупционной службы. Исключена гонка за статистическими показателями.

Примечательна неделя была и тем, что Международное информационное агентство «Казинформ» отметило 102 день со дня своего образования. Это старейшее и ведущее информационное агентство Казахстана, первым в стране получившее статус международного уровня. Уже 100 лет оно неизменно сохраняет авторитет надежного и оперативного источника информации о политике, экономике, образовании, здравоохранении, спорте, культуре и других ключевых составляющих жизнедеятельности общества.

Министр информации и общественного развития РК Аскар Умаров, побывавший с рабочей поездкой в Жамбылской области, отметил, что начинает свой день с новостей МИА «Казинформ», а также подчеркнул важную медийную роль корреспондентов главного информационного агентства страны.

Главным культурным событием стало празднование Дня Абая. В регионах страны его широко отметили. В Алматы Государственный историко-культурный и литературно-мемориальный музей-заповедник Абая «Жидебай-Борілі» в честь празднования дня великого поэта организовал передвижную выставку под названием «Абай мұрасы – халық қазынасы». В Алматы возложили венки к памятнику Абаю. Артисты театра традиционного искусства «Алатау» спустились в метро и исполнили композиции великого поэта. Цветы возложили и к памятнику Абаю в Семее.

А в столице Казахстана открылась одна из крупнейших мечетей мира. Новая мечеть построена за три года по инициативе Первого Президента РК - Елбасы Нурсултана Абишулы Назарбаева. Высота большого купола 83,2 метра, диаметр 62 метра, высота минаретов 130 метров. Новая мечеть в Нур-Султане входит в десятку крупнейших мечетей мира, как самая большая в Казахстане и Центральной Азии. Общая вместимость мечети составляет 235 000 человек.

На этой неделе интересное открытие сделали археологи в Абайской области. Они наткнулись на сакскую гробницу при раскопках в Аягозе. Три тысячи лет назад в ней был захоронен один из предводителей того времени. Найдены человеческие останки и золотые украшения, выполненные в зверином стиле. С 2021 года в Бозайском могильнике обнаружено около 60 памятников разных эпох.

Космическая тема продолжает оставаться актуальной в Казахстане.

Ракета «Союз 2.1б» с иранским спутником дистанционного зондирования Земли запущена с космодрома Байконур для вывода на орбиту космического аппарата «Хайям» по заказу Исламской Республики Иран и 16 малых космических аппаратов, созданных российскими ведущими вузами, коммерческими компаниями и некоммерческими организациями для научных и технологических исследований. Пуск прошел в штатном режиме.

Также на прошедшей неделе казахстанцы пристально следили за состоянием заболеваемости населения коронавирусом. К счастью, Нур-Султан перешел в «зеленую» зону. Число болеющих COVID-19 в Атырауской области превысило тысячу человек, а по темпам распространения инфекции Атырауская область находится в «зеленой» зоне. Резкий рост заболеваемости COVID-19 отмечают в СКО. За последние две недели - 568 человек, рост в 2,8 раза. Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации, регион еще находится в «зеленой» зоне. Врачи констатируют, что вакцинированные люди более устойчивы к коронавирусу.

«Каждая новая волна ослабевает, вирус мутирует. Люди, которые вакцинированы, более устойчивы к заболеванию. Ослабевание иммунитета у человека начинается через 6 - 12 месяцев после вакцинации. Чтобы усилить поствакцинальный иммунный ответ, нужна ревакцинация», - советует специалист.

Лето близится к концу, а значит скоро начинается новый учебный год. Август – месяц усиленной подготовки к этому событию.

Свыше 20 тыс. новых ученических мест появятся в школах Нур-Султана в новом учебном году. Планируется открыть еще 11 школ. По поручению Главы государства значительно увеличен объем строительства школ в столице. Только за три года построено 34 школы, что позволило создать 70 тыс. ученических мест. В Нур-Султане в новом учебном году в первый класс пойдут около 26 тыс. детей. В фонде школ 1-11 классов имеется более 2,5 млн. учебников. В столице 4 школы работают в три смены, 15 школ - в переуплотненном режиме. Решается вопрос перегруженности школ.

Около 50 школ модернизируют и в Карагандинской области. До 2025 года в регионе планируется построить 20 новых школ. С прошлого года началась модернизация учебных заведений в селах и малых городах. Строительство семи школ ведут в ВКО. За счет республиканского бюджета строятся 2 школы на 920 мест, в рамках офтэйк-контракта - 4 малокомплектных школы на 350 мест.

Также около 10 тыс. столичных школьников из социально уязвимых семей получат сумки с учебными принадлежностями. Более 16,7 тыс. столичных учеников получат материальную помощь в рамках «Всеобуча» - 40 тыс. тенге на одного ребенка. Более 13 тыс. школьникам из социально уязвимых семей помогут подготовиться к учебному году в Карагандинской области. Учащиеся будут обеспечены школьной формой и канцелярскими принадлежностями из расчета 30 тыс. тенге на одного ребенка. А в Петропавловске выделили на учебники более 280 млн тенге. Помогут гражданам и адресной социальной помощью на сумму 258 млн тенге, ее получат 994 семьи в Атырауской области.

Недавно закончили ремонт газопровода «Карталы - Рудный» в Костанайской области. На сегодняшний день идет поэтапное подключение коммунально-бытовых потребителей газа. Работали бригады из Костаная, Уральска, Атырау, Актау, Тараза.

А вот информацию о дефиците газа в Туркестанской области эксперты опровергли.

Также стало известно, что разработку казахстанских ученых внедрили на нефтяном месторождении «Кумколь» в Кызылординской области. Запуск установки по переработке сложного нефтяного сырья по инновационной технологии позволит решить проблему нефтяной промышленности по образованию и накоплению нефтешламов и прочих нефтяных отходов с возвращением в товарную форму 95-97% нефти из отходов.

Экологически чистые технологии развивают в Казахстане. Собственный электродвигатель на автомобиль изобрели шымкентские последователи Илона Маска, предложившие революционную идею для автомобилестроения. Первые прототипы новейшей конструкции электродвигателя бесшумны, безвредны для экологии, заряжаются очень быстро. Полной зарядки электродвигателя хватает на 300 км. На реализацию проекта потратили $500 тыс. Изобретатели настроены продвигать разработку в отечественную автомобилестроительную отрасль.

На минувшей неделе в стране произошел ряд важных событий в сферах культуры и спорта. Нацпремия UMAI с призовым фондом 54 млн тенге учреждена в РК в целях поддержки творческих достижений деятелей культуры. Премия присуждается по 4 направлениям: театральное искусство, музыкальное искусство, хореографическое искусство, изобразительное и декоративно-прикладное искусство в 19 номинациях.

Также на этой неделе столица Казахстана принимала ежегодный международный XIII фестиваль циркового искусства - фестиваль «Эхо Азии». После двухлетнего перерыва из-за пандемии, лучшие артисты со всего мира собрались под куполом столичного цирка. В рамках фестиваля выступили талантливые артисты из 13 стран мира: Беларуси, Венгрии, Вьетнама, Израиля, Италии, Кыргызстана, Молдовы, Монголии, России, Таджикистана, Узбекистана, Франции и Казахстана. Среди них акробаты, жонглеры, воздушные гимнасты и клоуны.

Спортивный мир тоже был богат на события. Международные соревнования по триатлону прошли в Нур-Султане 14 августа. Соревнования состояли из трех этапов. В столицу из 75 стран мира съехались 2 200 участников. Среди них олимпийский чемпион Серик Сапиев, участница Олимпийских игр триатлонистка Екатерина Шатная, исполнительный директор «Алматы Марафон» Салтанат Казыбаева.

Tartyl Fest шагает по стране. Участники Tartyl Fest в Актобе, 11 по счету городе, продолжили республиканский спортивный фестиваль по подтягиванию на турнике, а затем фестиваль продолжился в Костанае. Здесь наибольшее количество подтягиваний составило 45 раз. Новый рекорд установил 51-летний житель Костаная. Возраст самого юного участника – 8 лет, самому возрастному – 66 лет.

На минувшей неделе огорчились любители казахстанского футбола. Костанайский «Тобол» последним из казахстанских клубов вылетел из еврокубков после игры с командой «Зриньски» (Мостар, Босния). Матч завершился со счетом 1:1. До этого неожиданным исходом завершился матч «Кызыл-Жар» (Петропавловск, Казахстан) — АПОЭЛ (Никосия, Кипр) - 0:0. «Кызыл-Жар» по итогам двух матчей проигрывает с минимальным счетом и также покидает еврокубки.

Вместе с тем, порадовали активным участием в массовом мероприятии юные футболисты Тараза. Более 720 мальчиков от 9 до 16 лет сыграли в чемпионате города по футболу. В состязаниях участвовали 12 из 16 частных футбольных клубов города.

Казахстанские теннисисты тоже порадовали казахстанцев на этой неделе. Гозаль Айнитдинова успешно стартовала на турнире в Усть-Каменогорске. В первом круге она разгромила израильтянку Коэн Сапир 6:2, 6:1. В следующем раунде Гозаль сыграет со своей соотечественницей Жибек Куламбаевой.

Юная казахстанка из ВКО сотворила сенсацию на международном турнире по теннису. Малика Амиргалиева вышла в основную сетку престижного соревнования. В финале квалификации 14-летняя казахстанка, которая еще даже не имеет рейтинга в WTA, уверенно обыграла россиянку Николь Мишиеву (1990 WTA) со счетом 6:1, 6:4.

И в заключение обзора – красоты и причуды природы.

Град со снегом прошел в Актогайском районе Карагандинской области. В социальных сетях появилось видео, где можно увидеть покрытый снегом участок земли. Метеорологи объясняют такое непривычное для лета явление холодными фронтами.

А вот в Атырауской области начался сезон цветения лотосов. Лотосы зацвели на приграничной реке Кигач и на побережье Каспийского моря, где находятся плантации примерно в 5 тыс. га. Период их цветения – до середины сентября. Туристы приезжают любоваться такой красотой, несмотря на отсутствие дорог.