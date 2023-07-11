Демонтированные плиты у Дома офицеров вернут на место

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Аким Медеуского района Еркебулан Оразалин ответил на возмущения алматинцев по демонтажу плит у Дома офицеров, расположенного на территории парка 28 гвардейцев-панфиловцев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Алматинка Салтанат Ташимова ранее на своей странице в Facebook опубликовала пост, в котором заявила, что рабочие скинули демонтированные плитки на ели и повредили кору деревьев. Также она выложила видео.

Еркебулан Оразалин ответил, что акимат Алматы не является балансодержателем данного здания, оно находится в собственности подведомственной организации Министерства обороны. Соответственно акимат не является заказчиком проводимых работ.

«Вместе с тем, мы изначально в курсе запланированного ремонта - по устранению течи на площади, которая одновременно служит кровлей подвального помещения, относящегося к зданию Дома офицеров. В последующем демонтированную плитку планируется вернуть на место. По поводу его неаккуратного складирования на зеленой зоне сегодня был наложен административный штраф на подрядную организацию. Сейчас его перекладывают на пешеходную часть, и в ближайшие дни приступят к укладке», - сказал аким района.

Сообщается, что в отношении подрядной организации составлен административный протокол по статье 505 КоАП РК за нарушение Правил благоустройства.

Еркебулан Оразали также просит алматинцев обращаться в акимат за соответствующим разъяснением по проводимым работам прежде чем выкладывать подобные видеообращения.

В акимата сообщили, что в настоящий момент проводится капитальный ремонт кровли здания и подземного подвального помещения Дома офицеров (общая площадь - 5,5 тысяч квадратных метров). Плиты находятся над подземным помещением (площадь около 200 квадратных метров). Они были сняты для проведения гидроизоляции. После завершения работ плиты будут установлены на место.

«Крыша здания и подвального помещения протекает последние 5 лет. Дом офицеров - это памятник архитектуры, в здании находится действующий военно-исторический музей. В связи с этим, было принято решение о проведении капитального ремонта кровли за счет частных средств. Полностью работы планируется завершить в августе текущего года», - сообщили в акимате Медеуского района.

Ранее в сети также распространялась информация о якобы уничтожении целых гранитных камней на мосту по Сейфуллина через Большой алматинский канал. В управлении городской мобильности позже ответили, что эти плиты изымаются для очистки, а целые камни будут возвращены.