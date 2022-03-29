Демонстрационная площадка ВОЗ по ПМСП открыта в Казахстане

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ – Состоялся торжественный запуск первой демонстрационной площадки по первичной медико-санитарной помощи Всемирной организации здравоохранения на базе Енбекшиказахской многопрофильной межрайонной больницы в городе Есик Алматинской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения РК.

В мероприятии приняли участие министр здравоохранения РК Ажар Гиният, директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге, аким Алматинской области Канат Бозумбаев, исполнительный директор Фонда государственного медицинского страхования д-р Фаррух Шарипов.

«Целью открытия демонстрационной площадки является обмен опытом Казахстана по интенсивному преобразованию биомедицинской модели оказания услуг ПМСП, ориентированной на врача, в более целостный подход на основе многопрофильных команд ПМСП, то есть модели медико-социальной помощи», - сказала глава МЗ РК Ажар Гиният.

Она отметила, что мульдисциплинарный подход, на котором строится система ПМСП в стране позволяет обеспечить непрерывность и преемственность оказываемой медицинской помощи на всех этапах лечения: от участковой службы до специализированной помощи в больницах.

«Открытие демонстрационной площадки в Казахстане, а именно в городе Есик, является результатом признания ВОЗ высокого уровня достижений Казахстана в развитии ПМСП. Мы стремимся, чтобы опыт и достижения в использовании современных инновационных технологий таких организаций как Енбекшиказахская межрайонная многопрофильная больница, послужили примером для других», - добавила министр.

«В новых современных условиях Казахстан адаптировал систему здравоохранения, включая ПМСП, и принял меры по ее усилению для более эффективного оказания услуг населению, что способствовало при поддержке ВОЗ открыть Демонстрационную площадку в Казахстане на базе Енбекшиказахской многопрофильной межрайонной больницы, как успешного примера деятельности многопрофильных команд по оказанию услуг первичной медико-санитарной помощи», - сказал на мероприятии глава ЕРБ ВОЗ Ханс Клюге.

Данная площадка будет инициирована в трех странах Европейского региона ВОЗ: Казахстан, Испания и Швеция.

После открытия состоялось заседание круглого стола на тему реформирования сферы оказания первичной медико-санитарной помощи в Казахстане, в ходе которого были обсужден опыт РК по переходу от биомедицинской модели к комплексной модели многопрофильных команд ПМСП, основанной на непрерывности и преемственности.