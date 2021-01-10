Демократические процессы достаточно на высоком уровне в Казахстане - депутат Верховной Рады Украины

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ -Демократические процессы и ценности достаточно на высоком уровне в Казахстане. Это свободный доступ к избирательным участкам и беспрепятственная деятельность международных наблюдателей. Об этом сказал депутат Верховной Рады, член фракции «Слуга народа», руководитель межпарламентской группы сотрудничества «Украина-Казахстан» Евгений Шевченко в ходе брифинга независимых зарубежных наблюдателей за выборами депутатов Мажилиса Парламента РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В мероприятии также выступили депутаты Верховной Рады, другие члены фракции «Слуга народа» и «Батькивщина».

«Нас очень радует теплая встреча и отношение казахстанского народа к Украине – желание сотрудничать и дружить. В целом хочу сказать, что посетив избирательные участки, мы видим, что демократические процессы и ценности достаточно на высоком уровне в Казахстане. Все это свободный доступ к участкам и беспрепятственная деятельность международных наблюдателей. Это заметно именно по количеству избирателей и бюллетеней, которые мы видели в прозрачных урнах. У нас, как правило, к этому времени суток меньше бюллетеней. Люди хотят выразить свои гражданские инициативы», - отметил депутат Верховной Рады.

Относительно отсутствия билбордов в Казахстане в предвыборный период он сказал, что в Украине не успевают убирать наглядные материалы либо они плохо заклеены, однако в «день тишины» все еще можно увидеть их.

«В Казахстане народ дисциплинированный, ответственный. За что вы не беретесь, у вас все в рамках закона, морали и ответственности. Это связано с тем, что Казахстан многонациональный, и здесь есть терпимость, доброта друг к другу. Нам стоит поучиться у вас», - добавил Е.Шевченко.

«Действительно с 10 утра находимся на участках, посещаемость была очень большой. Мы понимаем, что у жителей Казахстана высокий сознательный уровень. Они понимают значимость парламентских выборов. Конечно, были мелкие несущественные нарушения, в плане соблюдения дистанции, хотя все были в масках, можно сказать, что выборы действительно проходят демократически», - добавил депутат Верховной Рады, член фракции «Слуга Народа» Сергей Литвиненко.

По поводу нарушений, связанных с социальной дистанцией, Е.Шевченко отметил, что эти нарушения никак не влияют на выборы и можно их отнести к карантинным мероприятиям.

«Я хочу отметить, что в Казахстане на входе все абсолютно обеспечены как масками, так и перчатками. Также соблюдены меры по дезинфекции, как для обуви, так и для одежды», - сказал он.

Комментируя вопрос журналиста о критериях оценки демократичности выборов в Казахстане, А.Шевченко сказал, что первым критерием является доступ к избирательному участку, его техническая обеспеченность, вторым - информативность.

«Когда приходишь на участок все расписано, где получать бюллетень, какой порядок получения его. Где надо голосовать, вам помогают. Это очень важно. С точки зрения прозрачности нигде нет риска, что кто-то может зайти и что-то сделать с бюллетенями, наблюдатели имеют абсолютный доступ ко всему. Мы видим, как открыто и прозрачно работают как международные, так и внутренние наблюдатели от политических партий. По настроению людей тоже заметно, что никто не оказывает влияние на избирателей. Человек пришел, прочитал и сделал свой выбор», - резюмировал А.Шевченко.

Напомним, сегодня в 07:00 в Казахстане началось голосование на выборах депутатов Мажилиса Парламента и маслихатов РК. Голосование на избирательных участках пройдет с 07:00 часов до 20:00 часов по местному времени.