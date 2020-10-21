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    Демократическая партия «Ак жол» заявила о своём участии в выборах в Мажилис

    21 Октября 2020, 12:46

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Заявление президиума Центрального совета Демократической партии Казахстана «Ак жол» по поводу Указа Президента страны о назначении выборов депутатов маслихатов и Мажилиса по партийным спискам распространила пресс-служба партии. Об этом передает МИА «Казинформ».

    «Как известно, 21 октября 2020 года Президент Республики Казахстан К.К.Токаев подписал Указ о назначении выборов депутатов маслихатов и Мажилиса. Демократическая партия «Ак жол» приветствует и поддерживает это решение.

    ДПК «Ак жол» отмечает, что выборы депутатов маслихатов и Мажилиса состоятся в конституционные сроки, партийные списки кандидатов от политических партий будут сформированы в соответствии с новыми поправками в Закон Республики Казахстан «О выборах в Республике Казахстан» с соблюдением 30% квоты по включению в списки женщин и молодежи.

    Проведение выборов в маслихаты и Мажилис Парламента в единые сроки позволит оптимизировать организационные и финансовые ресурсы государства, что немаловажно в условиях нынешней экономической ситуации.

    Демократическая партия «Ак жол», как одна из ведущих политических организаций Казахстана, заявляет о своём участии в указанных выборах .

    Мы участвовали во всех парламентских выборах с момента своего создания. В 2004 году ДПК «Ак жол» набрала 12% голосов по партийным спискам, а с 2012 года постоянно формирует парламентскую фракцию в Мажилисе Парламента РК.

    Демократическая партия «Ак жол» и впредь будет служить национальным интересам Казахстана, внедрению парламентских институтов, развитию рыночной экономики и борьбе с коррупцией.

    Мы также отмечаем сложность сегодняшнего периода в связи с сохраняющейся угрозой новой волны пандемии и иных внешних вызовов. Призываем избирательные органы, коллег из других партий и избирателей соблюдать все необходимые меры безопасности при проведении предвыборных мероприятий, а также к проведению честных и открытых выборов», - говорится в заявлении.

    Автор:

    Ринат Дусумов

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