Деловой саммит «Выберите Францию» начал работу в Версале

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - В понедельник во французском городе Версаль начал работу деловой саммит «Выберите Францию», передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Как пишет французская газета «Le Monde», в этом году проходит шестое по счету мероприятие с участием крупных мировых инвесторов, а также президента республики Эмманюэля Макрона.

По данным Елисейского дворца, за пять лет саммит «Выберите Францию» (Choose France) стал местом встречи, посвященной деловой привлекательности Франции.

Учрежденный президентом Эмманюэлем Макроном, форум призван представить крупным международным компаниям реформы, направленные на стимулирование экономической активности во Франции. Он также подчеркивает важность международных инвестиций для поддержки роста, инноваций и занятости по всей Франции.

В результате проведения предыдущих саммитов с 2017 по 2021 год во Франции открыто 6910 иностранных инвестиционных проектов, создано 182 900 рабочих мест и третий год подряд Франция остается привлекательной страной для иностранных инвестиций, сообщает пресс-служба Елисейского дворца.

На текущем саммите в пригороде Парижа присутствует более 200 бизнес-лидеров со всего мира. Ожидается множество решений, в том числе 28 проектов на общую сумму 13 млрд евро – это больше, чем в 2022 году (10,6 млрд) и 2021 году (3,6 млрд).

Иностранные инвестиции приведут к непосредственному созданию 8 тысяч рабочих мест, в частности в средних городах Франции.

Среди гостей форума присутствует американский предприниматель Илон Маск. В понедельник глава Франции опубликовал в сети Twitter совместную фотографию с бизнесменом.

«Мы говорили о привлекательности Франции и значительном прогрессе в области электромобилей и энергетики. Мы также говорили о цифровом регулировании. У нас так много дел. Увидимся сегодня днем на саммите #ChooseFrance!», - подписал фото французский президент.



