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    Деловой и медицинский туризм могут обеспечить Нур-Султану круглогодичный турпоток

    8 Июня 2022, 23:46

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Основным направлением для привлечения туристов в город Нур-Султан является развитие делового и событийного туризма, включающие в себя привлечение деловых мероприятий, продвижение и повышение имиджа города на международной арене. Об этом сообщает официальный сайт акимата столицы со ссылкой на городское Управление по инвестициям и развитию предпринимательства, передает МИА «Казинформ».

    Используя наследие международной специализированной выставки «Astana EXPO-2017», город Нур-Султан наращивает потенциал в позиционировании столицы как центра конгрессно–выставочных и деловых (MICE) мероприятий.

    Нур-Султан в лице компании Астана Инвест стал первым и пока единственным в Казахстане городом-членом Международной Ассоциации конгрессов и конференций (ICCA).

    Членство в этой авторитетной организации позволяет подавать конкурсные заявки на проведение мероприятий международного уровня, что гарантирует турпоток в любое время года.

    Для развития и продвижения города Нур-Султана как событийного и делового хаба Центральной Азии, осуществляется подача заявок на привлечение деловых мероприятий. В 2021 году были поданы 10 таких заявок, уже выиграно право проведения одного мероприятия – Конференции INQAAHE в 2023 году.

    Будущие мероприятия привлекут более 2 тыс. делегатов и обеспечат доход экономике города в сумме более 2 млн долларов США.

    Как правило, мероприятия также генерируют доход в местную экономику через аренду и оформление помещений, услуг технических специалистов, переводчиков, таким образом, поддерживая локально от 100 до 200 рабочих мест.

    Также с целью повышения узнаваемости и продвижения туристского потенциала города проводятся ознакомительные туры для представителей индустрии MICE-туризма: международных ассоциаций, корпораций, профессиональных байеров, организаторов мероприятий.

    Ознакомительные туры играют немаловажную роль в продвижении направления, поскольку дают целостное представление о том, как будет выглядеть туристская программа в дестинации, начиная с транспортной доступности, отелей и мест отдыха, местных красот и достопримечательностей, до простоты ведения бизнеса.

    В ознакомительных турах в столице приняли участие 20 представителей зарубежных компаний в сфере туризма, заключено шесть меморандумов о взаимном сотрудничестве и продвижении города Нур-Султана на международном уровне.

    Потенциал охвата каждого тура составляет более 500 тыс. человек, это как минимум три международных деловых мероприятия и потенциал привлечения туристов, ориентировочные затраты которых составят более 130 млн тенге.

    Вторым перспективным направлением развития отрасли в столице является медицинский туризм.

    Наличие современного медицинского кластера, оказывающего высокотехнологичные медицинские услуги, развитая сеть современных медицинских клиник, стоматологических, косметологических и эко центров и многое другое.

    Шесть клиник города Нур-Султана сертифицированы международной аккредитационной комиссией JCI (Joint Commission International), которая является стандартом качества медицинских услуг и безопасности пациентов.

    Туристическая сфера Нур-Султана сегодня способна быть гибкой, быстро адаптироваться под спрос мирового туриста и инвестора.

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Астана Туризм Здравоохранение Экономика
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