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    Дело замакима Атырауской области поступило в суд

    31 Мая 2022, 13:35

    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырау завершено расследование уголовного дела на заместителя акима Атырауской области Бакытгуль Хаменову и руководителя областного управления культуры, развития языков и архивного дела Акылбека Рыскалиева. Об этом передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Уголовное дело в отношении Бакытгуль Хаменовой и Акылбека Рыскалиева поступило в производство суда №2 города Атырау. Б. Хаменова и А. Рыскалиев обвиняются по п.2 ч.3 ст.366 УК (Получение взятки группой лиц по предварительному сговору)», - сообщили в пресс-службе Атырауского областного суда.

    Заместитель акима Атырауской области и руководитель управления культуры, развития языков и архивного дела антикоррупционным ведомством были задержаны в декабре 2021 года. По версии следствия, они подозревались в получении взятки в 4,5 млн тенге за заключение договора госзакупок по изготовлению и установке памятника Абаю в одном из скверов города Атырау.

    Заявления об увольнении с должности заместителя акима области Б. Хаменова не писала. Ее кабинет в акимате опечатан.

    Автор:

    Виктор Сутягин

    Атырауская область Борьба с преступностью Коррупция Акимат Судебный процесс Регионы Общество
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