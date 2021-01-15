Дело Стати против Казахстана приостановил суд Люксембурга

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министерство юстиции Республики Казахстан одержало важную победу в судебном разбирательстве против Анатола и Габриэля Стати, Ascom S. A. и Terra Raf Trans Traiding Ltd (далее - «Стати»), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Министерства юстиции РК.

«Окружной суд Люксембурга отклонил ходатайство Стати о продлении временного ареста, наложенного в 2017 году. Суд вынес решение в пользу Казахстана и постановил приостановить разбирательство до тех пор, пока люксембургские правоохранительные органы не проведут полное расследование мошенничества. В настоящее время уголовное расследование мошеннических действий Стати в Люксембурге продолжается. Рассмотрев доказательства мошенничества Стати, а также различные экспертные заключения, представленные Казахстаном, суд пришел к выводу, что «нельзя исключать, что предполагаемое мошенничество могло оказать влияние на размер ущерба по строительству газоперерабатывающего завода». Он также постановил, что существует достаточная связь между делом Казахстана о мошенничестве и гражданским иском Стати в соответствии с арбитражным решением против Казахстана», - сказано в сообщении Министерства юстиции РК.

Суд прямо упоминает экспертные заключения судьи Апелляционного суда Свеа Патрика Шольдстрома, профессора Кристофа Шройера, профессора Джорджа Берманна, заключение Прайсуотерхаус, а также бывшего прокурора США Стефана Касселлы. Все эксперты пришли к выводу, что Стати занимались систематическим мошенничеством при получении арбитражного решения и продолжают совершать его, пытаясь добиться его исполнения. В частности, Стати сильно полагаются на суды Швеции, однако шведский судья и эксперт Шольдстром пришел к выводу, что «... имеются достоверные доказательства того, что Стати получили арбитражное решение своими действиями и сокрытием в соответствии со шведским законодательством, которые равносильны уголовному мошенничеству».

Напомним, что в марте 2020 года Министерство юстиции опубликовало информацию о том, что в мае 2019 года РК подала уголовную жалобу в Люксембург, ключевую юрисдикцию, в которой Стати добиваются приведения в исполнение арбитражного решения. Эта жалоба касается нескольких обвинений, связанных с мошенническим завышением стоимости строительства газоперерабатывающего завода и использования поддельной документации. В уголовной жалобе утверждается, что попытки Стати привести в исполнение арбитражное решение составляют мошенничество из-за того, что Стати:

а) совершили подделку документов, покушение на подделку документов и попытку их использования (в нарушение статей 196 и 197 Уголовного кодекса Люксембурга);

б) получили или попытались получить судебное решение путем мошенничества (в нарушение статьи 496 Уголовного кодекса Люксембурга); и

в) участвовали в отмывании денег или попытки отмывания денег (в нарушение статьи 506 Уголовного кодекса Люксембурга).

Стати пытаются привести в исполнение арбитражное решение в Люксембурге с 2017 года, где они инициировали разбирательство после своего отказа от процессов в Англии, когда английский Высокий суд пришел к выводу, что имеются достаточные доказательства того, что арбитражное решение было получено мошенническим путем. В августе 2017 года Стати получил судебный приказ, по которому арбитражное решение было объявлено подлежащим исполнению в Великом Герцогстве Люксембург. Этот приказ был подтвержден решением Апелляционного суда Люксембурга от 19 декабря 2019 года. Казахстан подал жалобу в Кассационный суд Люксембурга, решение которого ожидается в феврале.

Независимо от исхода дела в Кассационном суде, решение Окружного суда Люксембурга от 8 января 2021 года означает, что Стати не могут привести в исполнение арбитражное решение в отношении каких-либо активов РК в Люксембурге до окончания уголовного разбирательства.

Напомним, в апреле 2020 года Казахстан победил в Высоком суде Англии против Стати. 22 апреля 2020 года Высокий суд Англии вынес решение в пользу РК по судебному делу с участием Национального банка Республики Казахстан и Республики Казахстан в лице Министерства юстиции Республики Казахстан. В качестве ответчиков выступили Банк Нью-Йорка Меллон (BNYM), Анатол и Габриел Стати и связанные с ними компании. Высокий Суд Англии обязал Стати выплатить Казахстану более 3,7 млн долларов судебных издержек.