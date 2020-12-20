Дело Стати: будет пересмотрено решение об аресте акций АО «ФНБ «Самрук-Казына»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Верховный суд Нидерландов принял решение в пользу Казахстана и постановил пересмотреть решение об аресте акций АО «ФНБ «Самрук-Казына» в компании KMG Kashagan B.V. в рамках дела Стати, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства юстиции РК.

«Министерству юстиции Казахстана и АО «ФНБ «Самрук Казына» удалось добиться успеха в судебном разбирательстве в Верховном суде Нидерландов против Анатолия Стати, Габриэля Стати, Ascom S.A. и Terra Raf Trans Traiding Ltd. (далее - «Стороны Стати»). 18 декабря 2020 года Верховный суд Нидерландов отменил решение Апелляционного суда Амстердама от 7 мая 2019 года относительно ареста акций АО «Самрук-Казына» в KMG Kashagan BV в споре между Сторонами Стати и Республикой Казахстан. Верховный Суд Голландии основал свое решение на статье 19(с) Конвенции ООН о юрисдикционных иммунитетах государств и их собственности, признав данную статью международным обычаем и передал дело на пересмотр в Апелляционный суд Гааги. В результате законность ареста акций АО «ФНБ «Самрук-Казына» в KMG Kashagan B.V. будет пересмотрена Апелляционным судом Гааги. Республика Казахстан уверена, что Апелляционный суд Гааги сочтет арест незаконным. Республика Казахстан полна решимости защищать свой инвестиционный климат и своих многочисленных законных инвесторов. Государство также полно решимости бороться с мошенничеством, легализацией денежных средств добытых преступным путем и коррупцией. Именно поэтому Республика Казахстан не уклоняется от своих обязанностей в соответствии с принципом верховенства закона – разоблачать и расследовать систематическое злоупотребление своей инвестиционной системы Сторонами Стати, скрывающихся за щитом международной защиты инвестиций», - говорится в сообщении Минюста.

По информации ведомства, в последние годы постепенно стали обнаруживаться доказательства истинных действий и намерений Сторон Стати в Казахстане, которые оценивались рядом авторитетных и независимых экспертов. Эксперты выявили систематическое нарушение закона со стороны Стати, которые лишь создавали видимость законной деятельности, но на самом деле использовали казахстанскую систему для совершения мошеннических операций с использованием фиктивных компаний.

«Одна из ведущих мировых бухгалтерских фирм Pricewaterhouse Coopers (далее - «PwC») пришла к выводу, что Стороны Стати перевели более полумиллиарда долларов США из Казахстана на офшорные счета подставных компаний. Тем самым Стороны Стати систематически и обманным путем опустошали свои казахстанские операционные компании в личных интересах. В то же время для внешнего мира они представляли данные компании как успешные и прибыльные, в том числе посредством ложных заявлений в адрес собственных аудиторов КПМГ и посредством выпуска фальсифицированной финансовой отчетности. Стороны Стати использовали эту фальшивую финансовую информацию в своей деятельности, в частности при привлечении внешних инвесторов. Они также использовали фальсифицированные финансовые отчеты для получения арбитражного решения, обязывающего Казахстан выплатить компенсацию в размере 497 миллионов долларов США на основании ложных заявлений относительно ответственности Казахстана и фактических сумм, которые они якобы инвестировали на территории Казахстана.

Доказательства мошенничества и отмывания денег стали обнаруживаться только после вынесения арбитражного решения в 2013 году. К примеру, в апреле 2019 года бывший финансовый директор Сторон Стати Артур Лунгу в своих показаниях под присягой признал, что Стати предоставлял аудиторам КПМГ существенно искаженные факты. Как следствие, 21 августа 2019 года аудиторы Сторон Стати (КПМГ) отозвали все аудиторские заключения в отношении финансовой отчетности Сторон Стати, касающихся их предполагаемых инвестиций в Казахстан. Этот отзыв касается в общей сложности восемнадцати аудиторских заключений по финансовой отчетности за три года, подготовленной КПМГ. КПМГ пошла на этот исключительный шаг после независимой проверки письменных доказательств того, что Стороны Стати намеренно вводили КПМГ в заблуждение в отношении стоимости своих инвестиций в Казахстане», - пояснили в Минюсте.

Независимые ведущие мировые эксперты, включая Deloitte, PwC, профессора Джорджа Берманна и профессора Кристофа Шройера, изучили существующие доказательства и пришли к выводу, что Стороны Стати участвовали в систематическом мошенничестве и что арбитражное решение было получено обманным путем. Г-н Стефан Каселла, до недавнего времени являвшийся заместителем начальника отдела конфискации активов и легализации денежных средств добытых преступным путем Министерства юстиции США и один из ведущих юридических экспертов, пришел к выводу, что Стороны Стати «могут быть привлечена к уголовной ответственности за преступления, связанные с отмыванием денег», по крайней мере в двух юрисдикциях: в Латвии и США. Уголовное расследование схем мошенничества и отмывания денег Сторонами Стати продолжается в Герцогстве Люксембург.

«Стороны Стати продолжают предпринимать попытки добиться исполнения арбитражного решения, которое, как им самим известно, они получили обманным путем после того, как в течение многих лет извлекали выгоду из своей мошеннической деятельности в Казахстане, прикрываясь мнимой ролью легитимных инвесторов. Стороны Стати и их юристы участвуют в кампании направленной против правовых интересов Республики Казахстан, в ходе которой они систематически предоставляли судам ложные сведения и ложные заявления с целью избежать раскрытия новых доказательств мошенничества и отмывания денег Сторонами Стати, которые не были доступны трибуналу во время арбитража при вынесении арбитражного решения. Как подтверждает профессор Кристоф Шройер, один из самых авторитетных экспертов в области защиты инвестиций: «Доказательства, которые теперь стали доступны, включая переписку КПМГ и фальшивую финансовую отчетность, прямо свидетельствуют о незаконных деяниях и недобросовестности Сторон Стати. Доступность этих доказательств для арбитражного суда имела бы решающее значение для определения его юрисдикции, допустимости требований Сторон Стати и ответственности Казахстана», - сообщила пресс-служба Минюста.

Новые доказательства также не были доступны Шведскому апелляционному суду Свеа при вынесении постановления о состоятельности арбитражного решения.

«Стороны Стати не позволили шведским судам изучить спор на основе правдивой и полной доказательной базы. Д-р Патрик Шёльдстрём, в настоящее время являющийся судьей шведского апелляционного суда Свеа, заявляет: «…я считаю, что существуют достоверные доказательства того, что стороны Стати в арбитраже намеренно ввели трибунал в заблуждение относительно стоимости завода по производству сжиженного нефтяного газа. Как итог, на мой взгляд, они также намеренно предоставили неверную информацию или утаили достоверную информацию по этому вопросу в ходе шведского разбирательства по делу об аннулировании арбитражного решения. Такие действия или бездействия могут квалифицироваться как «обычное» мошенничество согласно шведскому уголовному законодательству». В 2017 году Высокий суд Лондона постановил, что имеется достаточно веских доказательств того, что стороны Стати получили арбитражное решение обманным путем. Вследствие данного решения, Стороны Стати отреагировали отказом от разбирательства в Англии при финансовой помощи г-на Дэна Чепмена. Вместо этого они инициировали разбирательства в других судах, где ожидали меньшего уровня проверки фактов. При этом, 17 ноября 2020 года Апелляционный суд Брюсселя в Бельгии удовлетворил ходатайство Республики Казахстан о пересмотре дела о мошенничестве в полной мере. Верховный суд Нидерландов также рассматривает апелляцию Казахстана в связи с фактами мошенничества. Факты, лежащие в основе доказательств отмывании денег Сторонами Стати, были представлены в Верховный суд Гибралтара управляющим по банкротству ТОО «Толкыннефтегаз», и суд предварительно пришел к выводу, что данные факты требуют серьезного рассмотрения с «реальными перспективами на успех», - рассказали в Минюсте РК.

«Возможно из-за неопровержимых доказательств преступлений Сторон Стати, сами господа Стати больше не принимают активного участия в попытках обеспечить исполнение мошеннического арбитражного решения. В настоящее время установлено, что группа хедж-фондов, специализирующихся на проблемных активах и безнадежных облигациях, возглавляемая г-ном Дэном Чепменом (далее - «Стороны Чепмен»), приобрела облигации Tristan Oil Ltd. (компания Стати) по большим скидкам. Теперь Стороны Чепмен делают вид, что действуют «от имени американских и других международных инвесторов», которые каким-то образом инвестировали в Казахстан. Тем не менее, Стороны Чепмен не раскрывают, что все видные инвестиционные банки, которые раньше имели дела со Сторонами Стати, прекратили свои отношения со Сторонами Стати и Чепмен после решения английского суда в июне 2017 года, который постановил, что «существует достаточно оснований полагать, что арбитражное решение было получено обманным путем», - отмечается в сообщении Министерства юстиции РК.

По информации ведомства, в данный момент, Стороны Чепмен являются спонсорами кампании по принудительной выплате компенсации по арбитражному решению, а равно и по облигациям компаний Стати, которые они купили «за гроши».

«В Соединенном Королевстве Стороны Чепмен решили не продолжать судебное разбирательство против Казахстана и инициировали прекращение судебного разбирательства по делу о мошенничестве с целью избежать принятия окончательного решения по фактам мошенничества. Республика Казахстан считает, что поступая таким образом, Стороны Чепмен помогают вводить в заблуждение различные суды и Республику Казахстан, поэтому Министерство юстиции инициировало судебное разбирательство против Дэна Чепмена и его компаний в Соединенных Штатах. Республика Казахстан уверена, что справедливость в конечном итоге восторжествует во всех судебных разбирательствах, находящихся на рассмотрении в судах Королевства Нидерланды и в других стран, и продолжит активно защищать свои законные интересы во всех юрисдикциях, в которых Стороны Стати или Стороны Чепмен стремятся признать и обеспечить исполнение мошеннического арбитражного решения», подчеркнули в Минюсте РК.