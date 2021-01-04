Дело Стати: Американский фонд присоединился к иску Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Американский фонд присоединился к иску Казахстана против Дэниела Чапмена и группы компаний Аргентум Крик по обвинению в сговоре в мошенничестве с Анатолием Стати в отношении облигаций, выпущенных им, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Министерства юстиции РК.

«31 декабря 2020 года компания Оутрайдер Менеджмент (далее «Оутрайдер») присоединилась к иску Республики Казахстан, находящемуся на рассмотрении в Нью-Йорке против финансиста из Нью-Йорка Дэниела Чапмена и группы компаний Аргентум Крик, которой он владеет и контролирует (совместно именуемые «Чапмен»). Судебный процесс направлен на привлечение Чапмена к ответственности за сговор, пособничество и подстрекательство к систематическому мошенничеству, совершённого Анатолием Стати, его сыном Габриэлем Стати и сетью компаний, которые они контролируют (совместно именуемые «Стати»). Это мошенничество нанесло ущерб нескольким сторонам, включая Казахстан и Оутрайдер», - говорится в сообщении.

В свое время Оутрайдер инвестировала в деятельность компаний Стати. Так в 2009 году, Оутрайдер приобрела облигации, выпущенные компанией Тристан Ойл Лтд (далее «Тристан»), зарегистрированной на Британских Виргинских островах и принадлежащей Анатолию Стати.

Чапмен со своей компанией Аргентум Крик, также был одним из крупнейших держателей облигаций Тристана.

В 2006–2009 годах Тристан выпустил облигации общей номинальной стоимостью 530 миллионов долларов США. Облигации формально были обеспечены гарантиями и залогом долей участия в ТОО «Толкыннефтегаз» и ТОО «Казполмунай», управляющих компаниях Стати в Казахстане, однако обеспечение не было зарегистрировано надлежащим образом в соответствии с требованиями законодательства Казахстана. Все поступления от размещения облигаций должны были быть инвестированы в операции Толкыннефтегаз и Казполмунай в Казахстане. Однако в нарушение своих заявлений и обязательств, Стати перенаправил миллионные средства американских инвесторов от реализации облигаций, другим компаниям Стати, в том числе Аском Судд Оперэйтинг Лимитед в Южном Судане, которая впоследствии была включена Министерством торговли США в список компаний «разумно подозреваемых в вовлеченности или имеющих значительный риск участия или вовлечения в деятельность, противоречащую интересам национальной безопасности или внешней политики Соединенных Штатов».

В иске Казахстана в Нью-Йорке подробно излагается суть и детали мошенничества Стати и обосновано утверждается, что Чапмен обнаружив, что деньги, вложенные в облигации, были украдены вместо того, чтобы подать судебный иск против Стати, и предпринять правовые меры, направленные на прекращение мошенничества, решает присоединиться и поддержать мошенничество, чтобы получить деньги от нового потерпевшего (Казахстана).

В своем иске со-истец Оутрайдер утверждает, что компания тоже была обманута мошенничеством Стати и пострадала от действий Чапмена со Стати. Оутрайдер и Казахстан, оба предъявляют иски к Дэниелу Чапмену, Аргентум Крик Холдингс ЛЛС, Аргентум Крик Партнерс ЛП, Пасфайндер Аргентум Крик ДП ЛЛС и ACPIТрэйдинг ЛЛС за сговор с целью совершения мошенничества, пособничества и подстрекательства к противоправному поведению, а также незаконный сговор по английскому праву.

По поводу новых исков министр юстиции РК Марат Бекетаев заявил:

«Подача исков компанией Оутрайдер доказывает, что не только Казахстан пострадал от мошеннических действий со стороны Стати и их сообщников, таких как Чапмен и Аргентум Крик. Мы рады участию всех потерпевших от этого мошенничества, которые заявили и присоединились к нашим усилиям по привлечению мошенников к ответственности за их противоправные действия. Эти иски в сочетании с недавними выводами Гибралтарского суда подтверждают, что, хотя Стати и их сообщникам удалось ввести в заблуждение арбитражный трибунал и ряд судов, это не поможет избежать окончательного правосудия», - сказал министр.

Ранее уже сообщалось, что 27 ноября 2020 года Верховный суд Гибралтара вынес решение по иску, инициированному банкротным управляющим Толкыннефтегаз против Стати, включая Тристан. Вынося свое решение, Верховный суд Гибралтара руководствовался стандартом, согласно которому наличие серьезных требований поиску может быть рассмотрено по существу только при реальной, а не гипотетической перспективе на успех.

В судебном решении установлено, что судебный процесс в Гибралтаре «основан на заявленном факте мошенничества», которое нанесло ущерб Толкыннефтегаз в размере около 470 миллионов долларов США и 36 миллионов евро. В своем решении по результатам двухдневных слушаний и изучения большого объема доказательств, Верховный суд Гибралтара пришел к выводу, что все исковые требования «по мошенничеству Стати формируют «серьезные требования» с «реальными перспективами успеха», который необходимо рассмотреть по существу.

Напомним, в апреле 2020 года Казахстан победил в Высоком суде Англии против Стати. 22 апреля 2020 года Высокий суд Англии вынес решение в пользу РК по судебному делу с участием Национального банка Республики Казахстан и Республики Казахстан в лице Министерства юстиции Республики Казахстан. В качестве ответчиков выступили Банк Нью-Йорка Меллон (BNYM), Анатол и Габриел Стати и связанные с ними компании.