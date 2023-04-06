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      Северо-Казахстанская область

    Дело сбежавшего ребенка в СКО: сотрудники школы понесли наказание

    6 Апреля 2023, 18:51

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области наказали сотрудников школы, в которой учился мальчик, сбежавший из патронатной семьи, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    На совещании в прокуратуре области рассматривали вопрос профилактики правонарушений со стороны несовершеннолетних и в отношении них. Заместитель прокурора области Абу Али Саттар напомнил о февральских событиях в Уалихановском районе, где 10-летний мальчик сбежал из патронатной семьи из-за систематических побоев.

    «Мальчик ходил с синяками и гематомами в школу, никому не было до этого дела. Никто не обращал внимания», - отметил зампрокурора области.

    Заместитель руководителя управления образования Татьяна Протопопова сообщила, что к дисциплинарной ответственности привлекли методиста по опеке и попечительству отдела образования района, и.о. директора школы, заместителя директора по воспитательной работе, соцпедагога и педагога-психолога.

    «И.о. директора школы уволили. Приемные родители понесли административное наказание в виде штрафа в размере 10 МРП (34 500 тенге) на каждого», - сказала Т.Протопопова.

    По информации руководителя управления областной прокуратуры Амира Рахимова, уголовное дело прекратили. С семьей расторгнут договор о патронатном воспитании.

    «С учетом социальной важности сферы защиты прав детей функции государства по опеке и попечительству в отделах образования должны исполнять государственные служащие. Но в трех районах – Айыртауском, Акжарском, Уалихановском – они возложены на методиста. Внесены изменения в структуру отделов образования по перераспределению обязанностей между госслужащими и введению должности по опеке и попечительству», - добавила Т.Протопопова.

    В феврале этого года в Уалихановском районе из дома сбежал мальчик, в поисках которого задействовали 200 человек. Тогда в управлении образования отмечали, что в отношении приемного отца было возбуждено уголовное дело по статье «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних, сопряженное с жестоким обращением с несовершеннолетним». В прокуратуре подтвердили наличие у ребенка множественных ушибов. Именно этот факт и послужил основанием для возбуждения уголовного дела.

    Автор:

    Олеся Жуковень

    Северо-Казахстанская область Общество
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