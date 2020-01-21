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    Дело подорвавшегося на гранате в Бейнеу военнослужащего возвращено в прокуратуру

    21 Января 2020, 22:05

    АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Дело военнослужащего Сергея Кошелева, подорвавшегося на гранате во время учений на полигоне в Бейнеу, возвращено для устранения нарушений военному прокурору Актауского гарнизона. Постановление об удовлетворении ходатайства защиты было оглашено сегодня в военном суде Актобе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    17 июля прошлого года во время учений в воинской части 99116 в поселке Бейнеу Мангистауской области солдат срочной службы Сергей Кошелев подорвался на гранате. В результате он лишился глаза, а также кисти правой руки.

    На скамье подсудимых в военном суде Актобе находятся трое военнослужащих. Сергея Кошелева и старшего офицера службы реактивно-артиллерийского вооружения воинской части 99116 Абдушахимова судят по статье 462 части 1 УК РК - «нарушение правил обращения с оружием, а также с веществами и предметами, представляющими опасность для окружающих».

    Командира воинской части Рината Калиева судят по статье 453 части 2 УК РК - «халатное отношение, повлекшее тяжкие последствия».

    Однако вчера Калиев подал письменное ходатайство о возращении прокурору уголовного дела, возбужденного в отношении него и других военнослужащих для устранения по нему существенных нарушений закона. Согласно копии обвинительного акта, врученного Калиеву от 8 декабря 2019 года, он обвиняется в совершении преступлении по части 2 статьи 453 УК РК. Тогда как в оригинале этого обвинительного акта его действия квалифицированы следователем по пункту 2 части 4 статьи 453 УК РК.

    В результате суд удовлетворил ходатайство Калиева.

    «Суд удовлетворяет ходатайство Калиева о возвращении дела прокурору для устранения существенных нарушений закона. Из-за допущенных нарушений суду не представляется возможность установить конкретные пределы обвинения и установить, по какой статье обвиняется Калиев», - отметил судья Шынболат Кадиров.

    В случае жалобы этот вопрос будет рассматриваться в военном суде РК в городе Нур-Султан.

    Автор:

    Самал Ендибаева

    Актюбинская область Армия Судебный процесс
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