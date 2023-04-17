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    14:17, 17 Апрель 2023 | GMT +6

    Дело по Оператору РОП: адвокат подсудимого Рустама Темирбека заявила отвод судье

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Адвокат подсудимого Рустама Темирбека по делу ТОО «Оператор РОП» Шолпан Сарсенова заявила отвод председательствующему судье Кеменгеру Имашеву, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Сторона защиты объяснила это заинтересованностью судьи в исходе дела.

    «Ни один из доводов защиты Темирбека по вопросам прекращения уголовного преследования по трем эпизодам обвинения и невыполнения следователем требований главы 31 УПК, которые изложены в ходатайствах, не проверен, не опровергнут судом в своем постановлении, что указывает на формальность проведенного предварительного слушания по делу вопреки требованиям уголовно-процессуального закона», - сказала Шолпан Сарсенова в ходе судебного процесса.

    По ее словам, в настоящий момент ни прокурор, ни суд жалобу подсудимого не рассмотрел – требования УПК в данной части не выполнили.

    «При таких обстоятельствах налицо факт невыполнения требований части 7 статьи 297 УПК, где закреплено, что до разрешения жалоб прокурором уголовное дело не подлежит направлению в суд. Непринятие решений по заявленным ходатайствам сторон, неразрешение своевременно поданной жалобы стороны защиты на отказ органа расследования в их удовлетворении является существенным нарушением уголовно-процессуального закона, препятствующего назначению главного судебного разбирательства», - добавила Шолпан Сарсенова.

    Более того, по ее словам, подсудимые не были ознакомлены с материалами уголовного дела на стадии досудебного производства.

    Но ходатайство об отводе судьи суд не удовлетворил.

    Ранее сообщалось, что главное судебное разбирательство в отношении оператора РОП началось в столице.


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