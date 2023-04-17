Дело по Оператору РОП: адвокат подсудимого Рустама Темирбека заявила отвод судье
Сторона защиты объяснила это заинтересованностью судьи в исходе дела.
«Ни один из доводов защиты Темирбека по вопросам прекращения уголовного преследования по трем эпизодам обвинения и невыполнения следователем требований главы 31 УПК, которые изложены в ходатайствах, не проверен, не опровергнут судом в своем постановлении, что указывает на формальность проведенного предварительного слушания по делу вопреки требованиям уголовно-процессуального закона», - сказала Шолпан Сарсенова в ходе судебного процесса.
По ее словам, в настоящий момент ни прокурор, ни суд жалобу подсудимого не рассмотрел – требования УПК в данной части не выполнили.
«При таких обстоятельствах налицо факт невыполнения требований части 7 статьи 297 УПК, где закреплено, что до разрешения жалоб прокурором уголовное дело не подлежит направлению в суд. Непринятие решений по заявленным ходатайствам сторон, неразрешение своевременно поданной жалобы стороны защиты на отказ органа расследования в их удовлетворении является существенным нарушением уголовно-процессуального закона, препятствующего назначению главного судебного разбирательства», - добавила Шолпан Сарсенова.
Более того, по ее словам, подсудимые не были ознакомлены с материалами уголовного дела на стадии досудебного производства.
Но ходатайство об отводе судьи суд не удовлетворил.
Ранее сообщалось, что главное судебное разбирательство в отношении оператора РОП началось в столице.