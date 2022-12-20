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    Дело по факту убийства новорожденного завели в Актобе

    20 Декабря 2022, 19:17

    АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – В отношении матери, оставившей тело новорожденного ребенка в коробке на улице, начато досудебное расследование по статье убийство, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на департамент полиции.

    Как сообщалось, тело новорожденного в коробке нашли вчера ночью по улице Газизы Жубановой в Актобе.

    По данным полиции, на место происшествия была направлена следственно-оперативная группа, которая изъяла труп новорожденного младенца мужского пола.

    Сегодня была найдена мать ребенка - ею оказалась 29-летняя актюбинка, которая призналась в содеянном. Однако, по словам матери, ребенок родился мертвым, испугавшись пересудов, она оставила его тело на улице. Женщина в разводе, у нее 2 детей.

    «В отношении женщины начато досудебное расследование по статье 100 УК РК «Убийство матерью новорожденного ребенка». Назначена судебно-медицинская экспертиза. Подозреваемая отпущена под подписку о невыезде», - сообщил пресс-секретарь ДП области Ерболат Саркулов.

    Автор:

    Самал Ендибаева

    Актюбинская область Происшествия МВД РК
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