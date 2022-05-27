Дело об убийстве палестинской журналистки передадут в международный уголовный суд

АММАН. КАЗИНФОРМ – Катарская телевещательная сеть «аль-Джазира» решила передать дело об убийстве своей журналистки Ширин Абу Акле в международный уголовный суд, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на заявление канала.

В опубликованном заявлении сообщается, что сеть «аль-Джазира» сформировала международную юридическую коалицию, которая «готовит полное досье по делу для представления прокурору международного уголовного суда».

51-летняя журналистка Ширин Абу Акле погибла 11 мая в результате ранения в голову во время освещения рейда израильских военных в городе Дженин на Западном берегу реки Иордан. Телевещательная сеть осудила убийство своей коллеги, которая 25 лет проработала в сети в качестве профессиональной журналистки, освещающей продолжающийся конфликт в Палестине.

«Сеть обещает идти по всем путям, чтобы добиться справедливости в отношении Ширин и обеспечить привлечение к ответственности виновных в ее убийстве во всех международных судебных и юридических платформах и судах», — говорится в заявлении.

Также отмечается, что материалы дела будут включать не только убийство Ширин Абу Акле, но и бомбардировку израильскими силами и полное разрушение офиса «аль-Джазиры» в Секторе Газа в мае 2021 года, а также «повторяющиеся и непрерывные нападения израильских оккупационных сил на журналистов сети, работающих на оккупированных территориях».

«Согласно статье 8 Устава международного уголовного суда, убийство или физическое насилие над военными корреспондентами или журналистами, работающими в зонах боевых действий или на оккупированных территориях, является военным преступлением», — говорится в заявлении.

Канал пообещал пойти всеми путями, чтобы добиться справедливости в отношении погибшей журналистки и обеспечить привлечение к ответственности виновных в ее убийстве во всех международных судебных судах и юридических платформах.

В четверг генеральный прокурор Палестины Акрам аль-Хатиб заявил, что расследование смерти журналистки «аль-Джазиры» Ширин Абу Акле доказывает, что она была преднамеренно застрелена израильским военнослужащим.

По сообщению палестинского информационного агентства WAFA, снайпер армии Израиля выпустил боевую пулю, которая попала журналистке в голову, когда она пыталась убежать, несмотря на то, что на ней был шлем и жилет с четкой надписью «PRESS».

По словам генерального прокурора, пуля, убившая Абу Акле, представляет собой пулю калибра 5,56 мм со стальным компонентом. Как сообщается, палестинские власти не передадут пулю израильской стороне.