Дело об убийстве Дениса Тена: полиция объяснила причину освобождения Кудайбергенова в Астане

АЛМАТЫ.КАЗИНФОРМ - По делу убийства Дениса Тена в процессе судебного разбирательства выступила юрист частной компании Фарида Разбекова в качестве свидетеля, передает корреспондент МИА «Казинформ» из зала суда.

На тот момент она работала дознавателем и вела дело Армана Кудайбергенова по делу кражи автозеркал в Астане,

Как известно, Арман Кудайбергенов обвиняется еще по двум эпизодам кражи автозеркал. Первый эпизод - это кража, совершенная в июне 2018 года, когда подозреваемый своровал зеркала автомашины в городе Алматы. Второй эпизод- это кража зеркал машины 11 июля 2018 года, совершенная в столице.

На заседании главного судебного разбирательство были выслушаны потерпевшие и следователи по делу Армана Кудайбергенова.

«Мы задержали Кудайбергенова во время кражи автомашины в городе Астане. Во время кражи он снял два боковых зеркала. В пакете у подозреваемого полицейские также обнаружили ключи для снятия автозеркал. Позже стало известно, что эти зеркала принадлежат владельцу автомашины «Лексус» потерпевшего Сапара Шамшиева. Он опознал зеркала своей машины ,- сказал сотрудник полиции ДПС города Астаны Нургиса Сагындыков.

По словам Н. Сагындыкова, Арман Кудайбергенов с самого начала отрицал вину и утверждал, что зеркала он нашел возле мусорного бака.

Потерпевший Сапар Шамшиев 11 июля около трех часов ночи вернулся домой и поставил машину возле дома.

«В четыре часа я проснулся из-за срабатывания сигнализации. Когда я спустился, подозреваемый уже сидел в машине полицейских в наручниках. Так получается, что когда вор снимал зеркала, сигнализация не сработала. Зеркала сняли с корпусов. Материальный ущерб мне в размере 400 тысяч тенге не возместили. Зеркала вернули на следующий день. Для установки зеркал понадобилось около 80 тысяч тенге. Такие люди не должны находится на свободе. Тем более, это его не первый случай кражи с его участием», - пояснил С. Шамшиев.

Судья Кеншилик Абильдинов потребовал обосновать потерпевшему конкретную сумму морального и материального ущерба.

Досудебное расследование в Астане по делу Армана Кудайбергенова проводила юрист Фариза Разбекова.

«Он у меня проходил по делу как подозреваемый в краже зеркал автомашины в Астане. На тот момент я была дознавателем. Он был признан подозреваемым, был надопросе. Полностью признал свою вину и написал заявление, чтобы его дело рассматривали в ускоренном порядке», - рассказала Ф. Разбекова.

Как известно, постановление по делу Кудайбергенова не было вынесено. Дознаватель согласовала с начальником отдела только в устной форме. Не было проверено место проживания подозреваемого, не проводился обыск. Судья назвал это должностным проступком. Оснований по мере пресечения против подозреваемого со стороны дознавателя не было применено.

Между тем на заседании суда обвиняемые в убийстве заявили, что не согласны с предъявленными им обвинениями, Жанар Толыбаева заявила, что ее не было на месте преступления.

Напомним, в Алматы проходит главное судебное разбирательство по делу об убийстве фигуриста Дениса Тена

Кроме того, в зале суда стали известны подробности нападения на Дениса Тена.