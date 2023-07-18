Дело об убийстве 4-летнего мальчика в Актобе: экскаваторщик, копавший яму-могилу дал показания

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ- В Актобе проходят судебные заседания по делу об убийстве 4-летнего мальчика его биологическим отцом. Сегодня были взяты показания экскаваторщика, который копал яму, где было спрятано тело ребенка, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима области.

Согласно материалам дела, Данил Ахунов был одним из тройняшек (два мальчика и девочка). В 2021 году мать была лишена родительских прав и дети под фамилией Балабековы находились в доме ребенка «Умит».

9 февраля 2022 года Артур Ахунов обратился в суд о том, что он биологический отец детей и хочет их себе забрать. Решением суда и решением опекунского совета в ноябре 2022 года детей передали отцу и они поменяли фамилию.

23 декабря 2022 года один из детей - Данил Ахунов - умер от кровоизлияния в мозг вследствие открытой черепно-мозговой травмы. Его тело было закопано и более 2 суток находилось в земле.

А. Ахунова обвиняют по статье 99 части 3 УК РК – убийство малолетнего лица, находящегося в беспомощном состоянии.

Сегодня был допрошен свидетель экскаваторщик Александр Торсунов, который копал яму, где было спрятано тело ребенка.

По словам А. Торсунова, в тот день ему позвонили и попросили выкопать яму для строительного мусора. О том, что здесь захоронят тело он не подозревал. На суде он узнал в подозреваемом того самого заказчика.

«Человек позвонил, сообщил что ему нужно выкопать яму под мусор, представился Евгением. Он сказал, что строит родителям дом тут рядом и яма для строительного мусора. Я выкопал яму глубиной 2 метра, получил деньги 20 тысяч тенге и сразу уехал. Я ничего не подозревал, зимой тоже делают ремонт. Когда я позже узнал, что случилось и для чего была эта яма я эти деньги потратил на сладкое и раздал детям», - сказал А.Торсунов.

Также сегодня были допрошены бывший главный врач Дома ребенка и инспектор по делам несовершеннолетних, так как еще 1 декабря, почти за месяц до смерти ребенка, был первый

сигнал о неблагополучном состоянии детей. В тот день они вернулись от отца, где отмечали свой общий день рождения, с синяками на теле. Факт был зафиксирован, составлен протокол, но никто не забрал детей у отца.

«У Данила на внутренней поверхности бедер были синяки, на пояснице ссадина, синяки несвежие. Я спросила, откуда синяки, ты упал? Данил ответил: папа урды (авт. -отец бил). Максима и Алину я не спрашивала. У Максима синяки в основном были на лице», - сказала бывший главврач дома ребенка Ботагоз Саренова.

Врачи в тот день вызвали полицию, прибыла инспектор по делам несовершеннолетних ГОП №1, которая вместе с отцом забрала детей на судмедэкспертизу.

«Я детей осматривала лично, видела телесные повреждения. По базе ИИН проверила личность их отца, оказалось он ранее состоял на службе пробации, то есть привлекался ранее. Но почему ему одобрили отцовство? Я попросила сотрудников дома ребенка написать письмо в органы опеки о передаче детей в Дом ребенка», - говорит инспектор Сара Ахметжан.

Также она допросила подсудимого, тот заявил, что детей не бьет, они играют на диване и ударились. Затем инспектор побывала на месте проживания детей, составила акт о жилищно-бытовых условиях. По итогам был составлен рапорт и адмпротокол по статье 73 пункту 1.

«Да у них дома был диван с деревянными ручками. Дети были активные, игрались, жилищные условия были нормальные. Семья не была похожа на неблагополучную. В дальнейшем я не посещала семью», - сказала Ахметжан.