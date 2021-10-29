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    Дело об изнасиловании девочки в Сатпаеве: приговор осужденных супругов оставили без изменений

    29 Октября 2021, 10:40

    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Карагандинский областной суд оставил без изменений приговор в отношений супругов, которые были признаны виновными в деле об изнасиловании 5-летней девочки в Сатпаеве, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Супругам, осужденным по делу об изнасилованиий малолетней девочки в Сатпаеве, отказали в смягчении наказания. Осужденные и защитники не согласились с приговором суда и подали апелляционные жалобы. Судебная коллегия оставила в силе приговор суда первой инстанции.

    Муж будет отбывать пожизненное наказание, супруга лишена свободы на 22 года. Они были признаны виновными по трем статьям Уголовного Кодекса: в совершении насильственных действиях сексуального характера (статья 121 часть 4 УК), изнасиловании малолетней (статья 120 часть 4 УК), причинении тяжкого вреда здоровью (статья 106 часть 2 пункты 3,5,11 УК).

    «Виновность осужденных подтверждена показаниями потерпевшей, свидетелей, заключениями экспертиз. Назначенное П. наказание в виде пожизненного лишения свободы, его супруге – в виде 22 лет лишения свободы является справедливым с учетом особой тяжести совершенных ими преступлений. В силу требований закона (статья 46 часть 4 УК) пожизненное лишение свободы женщинам не назначается, поэтому супруге П. было назначено 22 года лишения свободы. Приговор вступил в законную силу», - сообщили в пресс-службе Карагандинского областного суда.

    Напомним, это преступление вызвало бурную реакцию жителей Сатпаева и большой резонанс.

    В полицию Сатпаева 23 июля 2020 года обратился житель Жезказгана, который сообщил о пропаже своей 5-летней дочери. В результате поисковых мероприятий, в которых участвовали весь личный состав отдела полиции Сатпаева и волонтеры, ребенок был обнаружен в одной из квартир многоэтажного дома.

    По данному делу задержали 58-летнего мужчину и супружескую пару.

    Шестого октября 2020 года следственно-арестованный, один из трех подозреваемых в изнасиловании 5-летней девочки, был обнаружен мертвым в СИЗО Караганды, причина смерти - суицид.

    Автор:

    Агата Мухамеджанова

    Карагандинская область Судебный процесс Криминал
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