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    Дело об избиении кыргызстанца взял на контроль МИД КР

    14 Июля 2023, 09:30

    БИШКЕК. КАЗИНФОРМ - МИД Кыргызстана взял на контроль дело об избиении кыргызстанца в Астане, сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства КР, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ИА KABAR.

    18 июня на детской игровой площадке ТРЦ «MEGA Silk Way» в г. Астана между двумя гражданами Кыргызстана и Казахстана произошел инцидент, в ходе которого в отношении гражданина КР была применена физическая сила.

    «13 июля 2023г. потерпевший К.А. был приглашен в посольство Кыргызской Республики в Республике Казахстан, в ходе встречи с послом Д. Дюшекеевым гражданину Кыргызстана была предоставлена необходимая консульско-правовая помощь. На сегодняшний день, по данному инциденту правоохранительными органами Республики Казахстан проводятся все необходимые процессуальные действия. Данный вопрос находится на контроле Министерства», - говорится в сообщении.

    Ранее в СМИ сообщалось, что в Астане боксер-профессионал Бейбут Шуменов избил кыргызстанца с ребенком на руках. Причиной инцидента была названа ссора детей на площадке, переросшая в драку.

    Автор:

    Кенбаева Гульсара Истелеуовна

    Астана Происшествия Спорт Кыргызстан
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