Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 469.18 eur/kzt 499.07

    rub/kzt 6.8 cny/kzt 67.39
Прогноз погоды
Астана
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Мировые новости

    Дело о взяточничестве в Европарламенте: ожидается решение суда

    22 Декабря 2022, 20:11

    БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - Сегодня бельгийский суд примет решение о том, следует ли держать уже бывшего вице-президента Европарламента Еву Кайли (Греция) в тюрьме до суда по обвинению в коррупции, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    Европейское издание Euraktiv пишет, что по данным прокуратуры Бельгии, четверо из шести человек, в том числе один член Европейского парламента, были задержаны 9 декабря текущего года и обвинены в «участии в преступной организации, отмыванию денег и коррупции», а также заключены под стражу.

    Среди задержанных фигурирует депутат Европарламента от Греции и вице-президент Европейского парламента Ева Кайли, которую подозревают в получении крупных взяток со стороны одного из государств Ближнего Востока.

    В результате нескольких рейдов и обысков по адресам мест жительства и работы фигурантов, бельгийской полицией было найдено 1,5 млн евро наличными.

    Вскоре после этого Е.Кайли было предъявлено обвинение, с тех пор она находится под стражей.

    Один из адвокатов Е.Кайли, Михалис Димитракопулос сообщил журналистам в Брюсселе, что подозреваемая «чувствует себя несчастной, обеспокоенной и преданной» своим сожителем, а также сообвиняемым Франческо Джорджи.

    Министерство юстиции Бельгии пояснило, что разведывательная служба Бельгии более года тесно сотрудничала с другими европейскими странами, чтобы раскрыть дело о взяточничестве, которое сейчас сотрясает Европейский парламент.

    Еще трое подозреваемых, среди которых глава неправительственной организации, бывший депутат Европарламента, ставший лоббистом; все граждане Италии арестованы. Всем четверым предъявлены обвинения в «преступной организации, коррупции и отмывании денег».

    По словам бельгийской прокуратуры и местного адвоката Е.Кайли, слушание в четверг пройдет за закрытыми дверями. Ожидается, что решение будет вынесено в тот же день.

    Греция начала собственное предварительное расследование коррупции и отмыванию денег.

    Фото: euractiv.com

    Автор:

    Арнур Рахимбеков

    Евросоюз Европа Мировые новости
    Новости по теме
    Новости по теме
    Цистерны с бензином сошли с рельсов в Кыргызстане, погиб человек
    Золотую печать Екатерины II продали на аукционе в Великобритании почти за $28 тысяч
    Шорт-лист претендентов на «Оскар» в 10 категориях представили в США
    Талибан выставил вооруженные патрули возле вузов в Афганистане
    Популярное
    1 Лучших представителей молодежи отметили в Жамбылской области
    2 Чего может коснуться налог на роскошь - Алибек Куантыров
    3 Аким СКО встретится с владельцами Петропавловской ТЭЦ-2
    4 Неблагоприятные метеоусловия будут в Кокшетау 22 декабря
    5 Остаться без специалистов в сфере лесного хозяйства может Казахстан
    Новости партнеров