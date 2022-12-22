Дело о взяточничестве в Европарламенте: ожидается решение суда

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - Сегодня бельгийский суд примет решение о том, следует ли держать уже бывшего вице-президента Европарламента Еву Кайли (Греция) в тюрьме до суда по обвинению в коррупции, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Европейское издание Euraktiv пишет, что по данным прокуратуры Бельгии, четверо из шести человек, в том числе один член Европейского парламента, были задержаны 9 декабря текущего года и обвинены в «участии в преступной организации, отмыванию денег и коррупции», а также заключены под стражу.

Среди задержанных фигурирует депутат Европарламента от Греции и вице-президент Европейского парламента Ева Кайли, которую подозревают в получении крупных взяток со стороны одного из государств Ближнего Востока.

В результате нескольких рейдов и обысков по адресам мест жительства и работы фигурантов, бельгийской полицией было найдено 1,5 млн евро наличными.

Вскоре после этого Е.Кайли было предъявлено обвинение, с тех пор она находится под стражей.

Один из адвокатов Е.Кайли, Михалис Димитракопулос сообщил журналистам в Брюсселе, что подозреваемая «чувствует себя несчастной, обеспокоенной и преданной» своим сожителем, а также сообвиняемым Франческо Джорджи.

Министерство юстиции Бельгии пояснило, что разведывательная служба Бельгии более года тесно сотрудничала с другими европейскими странами, чтобы раскрыть дело о взяточничестве, которое сейчас сотрясает Европейский парламент.

Еще трое подозреваемых, среди которых глава неправительственной организации, бывший депутат Европарламента, ставший лоббистом; все граждане Италии арестованы. Всем четверым предъявлены обвинения в «преступной организации, коррупции и отмывании денег».

По словам бельгийской прокуратуры и местного адвоката Е.Кайли, слушание в четверг пройдет за закрытыми дверями. Ожидается, что решение будет вынесено в тот же день.

Греция начала собственное предварительное расследование коррупции и отмыванию денег.

Фото: euractiv.com



