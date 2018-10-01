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Дело о взрыве в Керчи переквалифицировали на статью об убийстве
17 Октября 2018 20:28 127
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КЕРЧЬ. КАЗИНФОРМ - Уголовное дело о взрыве в политехническом колледже в Керчи переквалифицировано на статью об убийстве, передает ТАСС.
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Как выяснилось, находившиеся в колледже в Керчи погибли от огнестрельных ранений, сообщили в Следственном комитете.
Следователи установили личность молодого человека, устроившего стрельбу в колледже. Как сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко, это студент четвертого курса колледжа 18-летний Владислав Росляков. Тело застрелившегося юноши также обнаружено в колледже - подозреваемый в совершении нападения покончил с собой.
По данным Центра медицины катастроф, в результате ЧП погибли 19 человек, 47 ранены.
Ранее по факту взрыва было возбуждено уголовное дело по статье «Теракт».
Ключевые слова: Происшествия,
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