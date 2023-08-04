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    Дело о рухнувшей трубе ТЭЦ-2 в Петропавловске: подсудимые оправданы

    4 Августа 2023, 19:47

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - Петропавловским городским судом рассмотрено уголовное дело в отношении директора ПТЭЦ-2 АО «СЕВКАЗЭНЕРГО», а также главного инженера и начальника котельного цеха по ст.254 УК РК «Недобросовестное отношение к обязанностям», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу петропавловского городского суда.

    По версии обвинения директор ПТЭЦ-2 АО «СЕВКАЗЭНЕРГО»., главный инженер и начальник котельного цеха, зная с февраля 2022 года о нарушении технологического процесса функционирования дымовой трубы № 1 котельной, халатно отнеслись к своим обязанностям, не предприняв мер к устранению возникновения аварийной ситуации.

    В результате этого 20 марта 2023 года произошло обрушение трубы, повлекшее гибель работника, нарушение целостности зданий и оборудования ПТЭЦ-2. Вследствие произошедшей аварии было нарушено теплоснабжение города Петропавловска.

    Прокурор просил признать подсудимым виновными по статье 254 УК и назначить каждому наказание в виде ограничения свободы с применением дополнительного наказания в виде лишения права занимать руководящие должности в коммерческих организациях и на госслужбе.

    Потерпевшие просили оправдать подсудимых ввиду привлечения к ответственности не тех лиц.

    Все трое подсудимых вину не признали и просили их оправдать.

    Приговором суда подсудимые признаны невиновными и оправданы по статье 254 УК за недоказанностью их вины.

    По мнению суда, их виновность не нашла свое объективное подтверждение, а представленные доказательства не содержат достаточных оснований для вывода о недобросовестном выполнении ими своих должностных обязанностей.

    Судом принято решение о направлении данного уголовного дела прокурору для установления иных лиц, причастных к совершению преступления.

    За оправданными признано право на реабилитацию.

    Приговор суда не вступил в законную силу.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Северо-Казахстанская область Суды Происшествия ТЭЦ
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