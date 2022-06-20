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    Дело о рейдерском захвате компании расследует Агентство по финмониторингу в Алматы

    20 Июня 2022, 22:07

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Агентство по финансовому мониторингу проводит проверку по данному факту, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал ведомства.

    «17 июня 2022 года с прокуратуры Алматы в департамент экономических расследований по Алматы поступило заявление гражданина Какенова Н. о рейдерском захвате ТОО «KARUAN».

    Доводы, указанные в заявлении, подлежат проверке, по результатам которой будет дана правовая оценка.

    Иная информация разглашению не подлежит», - сообщили в пресс-службе агентства.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Алматы Борьба с преступностью Другие государственные органы
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