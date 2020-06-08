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    Дело о развращении малолетних в актюбинском лагере: приговор оставлен без изменений

    8 Июня 2020, 20:57

    АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Сегодня постановлением судебной коллегии по уголовным делам Актюбинского областного суда приговор в отношении воспитателя летнего лагеря, признанного виновным в развращении нескольких малолетних детей, оставлен без изменений, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу облсуда.

    Как известно, приговором специализированного межрайонного суда по уголовным делам Актюбинской области от 26 марта мужчина был осужден по статье 124 части 3 УК РК и приговорен к лишению свободы сроком на 10 лет, с пожизненным лишением права занимать педагогические должности и должности, связанные работой с несовершеннолетними.

    Согласно приговору, являясь воспитателем летнего лагеря он совершил развратные действия сексуального характера в отношении нескольких малолетних детей.

    По ходатайству защиты осужденного судебной коллегией по уголовным делам было возобновлено судебное следствие, осуществлен опрос дополнительных свидетелей и законных представителей потерпевших. Судебная коллегия пришла к выводу о том, что совокупностью доказательств вина воспитателя лагеря полностью доказана, следствие по делу проведено всесторонне, полно и объективно.

    В связи с тем, что в социальных сетях имеют место различные мнения касательно данного уголовного дела, в областном суде решили дать следующее разъяснение.

    В ходе рассмотрения дел о половых преступлениях в целях предупреждения разглашения сведений, унижающих честь и достоинство участников суда, уголовное дело в отношении подсудимого было рассмотрено в закрытом судебном заседании в соответствии с требованиями Уголовно-процессуального закона.

    «Однако будучи неознакомленными с материалами дела, некоторые пользователи социальных сетей активно распространяют несоответствующие действительности мнения о том, что «в отношении подсудимого было принято несправедливое решение, доказательства по делу отсутствуют, суд принял решение по ложному обвинению».

    В ходе судебного следствия проверены все доказательства по делу, показания потерпевших, их законных представителей, свидетелей, заключения судебно-экспертной экспертизы, вина осужденного в совершении уголовного правонарушения полностью и всесторонне проверена.

    Согласно статье 11 УК РК преступление, совершенное воспитателем лагеря относится к категории особо тяжких преступлений и санкцией данной статьи предусмотрено наказание только в виде лишения свободы от десяти до пятнадцати лет.

    Суд с учетом личности воспитателя (его молодой возраст, положительную характеристику, отсутствие судимости) назначил ему наказание в пределах минимальной санкции, предусмотренной частью 3 статьи 124 УК, говорится в сообщении облсуда.

    Автор:

    Самал Ендибаева

    Актюбинская область Борьба с преступностью Суды Судебный процесс
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