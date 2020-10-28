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    Дело о поборах с торговцев на рынках направлено в суд в Нур-Султане

    28 Октября 2020, 13:07

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Департаментом Агентства РК по противодействию коррупции по городу Нур-Султану за 9 месяцев зарегистрировано 177 досудебных расследований, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как рассказал руководитель департамента Шынгыс Кабдула, на сегодня из 177 досудебных расследований в суд направлено 104 дела в отношении 35 лиц.

    «Так, изобличены должностные лица территориальной инспекции Комитета государственной инспекции в агропромышленном комплексе по городу Нур-Султану, которые на системной основе осуществляли поборы от субъектов предпринимательства на территории столичных рынков за непривлечение к административной ответственности при отсутствии сертификатов соответствия на реализацию сельхозпродукции и общее покровительство. Дело окончено производством и направлено в суд», - рассказал Шынгыс Кабдула в ходе онлайн-брифинга на площадке Astana Adaldyq Alańy.

    Кроме того, он отметил, что столичная антикоррупционная служба в рамках проекта «Защита бизнеса и инвестиции» проводит сопровождение инвестиционных проектов в части устранения административных барьеров. Так, по его словам, положительно решены вопросы инвесторов в сфере строительства, образовательных учреждений, поставки медицинского оборудования и сельского хозяйства.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Астана Коррупция
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