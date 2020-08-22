Дело о насилии над ребенком: Аружан Саин не согласилась с вердиктом присяжных в Уральске

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - 21 августа направлено письмо прокурору Западно-Казахстанской области от Уполномоченного по правам ребенка в Республике Казахстан, касательно приговора суда присяжных в Уральске по делу о насилии над 12-летней девочкой, передает МИА «Казинформ».

Суд присяжных не стал лишать свободы мужчину, обвиняемого в изнасиловании несовершеннолетней.

«У нас уже была ситуация, которую мы сопровождали, связанная с приговором суда присяжных по делу о насилии над ребенком. Тогда приговор был отменен и вынесено справедливое решение», - сообщила Уполномоченный по правам ребенка в РК Аружан Саин в Facebook.

В Специализированном межрайонном суде по уголовным делам Западно-Казахстанской области рассматривалось уголовное дело №2798-20-00-1/15 по обвинению в совершении уголовного правонарушения по ст. 120 ч.4 УК РК, с участием присяжных заседателей.

П о информации СМИ, на проведенном онлайн брифинге спикер – судья Специализированного межрайонного суда по уголовным делам ЗКО Шара Зайнуллина пояснила, что «по итогам рассмотрения дела суд присяжных заседателей большинством голосов пришел к выводу, что половое сношение с потерпевшей происходило с ее согласия, потерпевшая в силу своего физического и психического развития понимала значение половых отношений. Подсудимый не совершал изнасилования, а имело место добровольное половое сношение с лицом, не достигшим 16-летнего возраста».

«На основании вердикта присяжных действия подсудимого были квалифицированы по ст. 122 ч.1. Присяжные также посчитали, что справедливым является наказание в виде ограничения свободы, оснований для лишения свободы нет».

В связи с эим Аружан Саин отметила:

«Полностью не согласна с вынесенным приговором, поскольку считаю, что грубо нарушены нормы Уголовного Кодекса РК. В соответствии со ст. 120 Уголовного Кодекса Республики Казахстан изнасилование, то есть половое сношение с применением насилия или с угрозой его применения к потерпевшей или к другим лицам либо с использованием беспомощного состояния потерпевшей. Пунктом 5 Нормативного постановления Верховного суда РК «О некоторых вопросах квалификации преступлений, связанных с изнасилованием и иными насильственными действиями сексуального характера предусмотрено под беспомощным состоянием следует понимать отсутствие у потерпевшей (потерпевшего) в силу своего физического или психического состояния возможности оказать сопротивление виновному (малолетний возраст, и т.п.), который, совершая изнасилование или иные насильственные действия сексуального характера, сознает, что потерпевшая (потерпевший) находится в таком состоянии. В соответствии со статьей 23 Гражданского Кодекса Республики Казахстан малолетними потерпевшими следует признавать детей, не достигших к моменту совершения преступления четырнадцатилетнего возраста.

Согласно нормам Гражданского Кодекса РК лица, не достигшие 14 лет признаются малолетними. Половое сношение с малолетней, не достигшей 10-12 летнего возраста, без применения насилия признается изнасилованием с использованием беспомощного состояния потерпевшей. Потерпевшему ребенку 12 лет и ее возраст уже свидетельствует о том, что она в силу своего возраста беспомощна, не в состоянии оказать сопротивление насильнику».

Фото издания «Уральская неделя».