Дело о массовом наезде на людей в Алматы: подсудимые просили не лишать их свободы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Подсудимые по делу о массовом наезде на людей в Алматы братья Жандос и Динмухамед Аликеевы выступили суде, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В Алматы продолжается судебное разбирательство по делу о массовом наезде на людей, произошедшем в августе прошлого года. В ходе судебных прений сторона обвинения запросила для братьев длительные сроки заключения.

Выступавшие после прокурора адвокаты обвиняемых попросили суд прекратить дело против Жандоса Аликеева и оправдать его. Также адвокат попросил переквалифицировать дело в отношении младшего брата Динмухамеда Аликеева в нарушение правил дорожного движения.

Кроме того, как заявил адвокат, потерпевшим по делу был полностью возмещен материальный и моральный ущерб.

«Учитывая, что статья 345 УК РК (Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами) относится к категории преступлений не особо тяжких, считаем, что в данном случае уголовное дело должно быть прекращено в связи с примирением сторон», - сказал адвокат.

После адвокатов в суде выступили и братья Аликеевы.

«В тот день умысла у меня убить их не было. Причинить тяжкий вред тоже не было, вообще причинить им вред. Это все произошло случайно, я не хотел вообще этого делать. Прошу не лишать меня свободы, не изолировать от общества», - сказал Динмухамед Аликеев.

«Уважаемый суд, мне очень жаль, что так произошло 26 августа. Хотел попросить прощения у больных за себя, за своего брата. Честно, у нас не было предварительного сговора. Мы сами не ожидали, что все так будет. Очень надеюсь на справедливость. Прошу не лишать моего брата свободы», - сказал Жандос Аликеев.

Напомним, 26 августа 2019 года около 5 часов утра на улице Гагарина в Бостандыкском районе Алматы водители легковых автомобилей намеренно сбили нескольких мужчин на невысокой скорости.

По информации полиции, инциденту предшествовал словесный конфликт между двумя компаниями, которые отдыхали в двух увеселительных заведениях, расположенных по соседству.

Совершившие намеренный наезд на мужчин водители оказались родными братьями. Жандоса Аликеева, 1995 года рождения, полиция задержала 27 августа. Второго подозреваемого Динмухамеда Аликеева, 1999 года рождения, задержали 16 сентября. Он скрывался от органов правосудия в пригороде Алматы, на территории Алматинской области.