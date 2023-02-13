Дело о крушении самолета «Bek Air»: КГА пояснил порядок выдачи сертификата годности аэродрома

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Комитет гражданской авиации МИИР РК сообщает, что КГА активно сотрудничает со следственными органами в рамках расследуемого уголовного дела в отношении своих сотрудников, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Комитета.

В связи с поступающими запросами СМИ, связанными с опубликованием в прессе письма Генеральной прокуратуры, адресованного депутатам Мажилиса, в дополнение к разъяснению надзорного органа, Комитет гражданской авиации МИИР РК сообщил о том, что активно сотрудничает со следствием в рамках расследования в отношении сотрудников Комитета.

Согласно «Окончательному отчету по результатам расследования авиационного происшествия», Комиссией, которая расследовала авиационное происшествие с воздушным судном АО «Bek Air», было установлено, что крушение воздушного судна произошло в результате несимметричной потери несущих свойств крыла самолета на этапе выполнения взлета. Это привело к сваливанию на фюзеляж непосредственно после отрыва от взлетно-посадочной полосы и выкатыванию вправо по заснеженному грунту, пробиванию периметрового ограждения аэропорта и столкновению с капитальным двухэтажным частным строением, находившимся на расстоянии 9-10 метров от указанного ограждения.

Согласно заключению комиссии, причиной потери несущих свойств крыла, наиболее вероятно, явилось влияние наземного обледенения.

Также отмечаем, что порядок сертификации и выдачи сертификатов годности аэродромов гражданской авиации РК регламентирован и установлен Приказом и.о. министра по инвестициям и развитию РК от 24.02.2015 года № 187 «Об утверждении Правил сертификации и выдачи сертификата годности аэродрома (вертодрома)» (далее – Правила), согласно которым сертификационное обследование проводится по типовой программе сертификационного обследования в пределах аэродрома.

Сертификационное обследование проводится в строгом соответствии с указанными Правилами.

Основания для отказа в выдаче сертификата годности аэродрома четко установлены Правилами. При этом, наличие объектов на приаэродромной территории, появившихся вследствие незаконной выдачи земельных участков местными исполнительными органами не является предметом сертификационного обследования и не могут служить препятствием для выдачи сертификатов годности аэродромов Республики Казахстан согласно Правилам.

Сертификационное обследование – осуществляемая уполномоченной организацией проверка аэродрома, его структурных подразделений, оборудования, эксплуатационных процедур, технологических процессов по содержанию и эксплуатации аэродрома, документации организационной структуры, а также компетентности специалистов заявителя на соответствие сертификационным требованиям;

Сертификат годности аэродрома – документ, выданный уполномоченной организацией либо уполномоченным органом в сфере гражданской авиации, удостоверяющий соответствие аэродрома и его служб всем нормам к их эксплуатации.

Ранее сообщалось, что в Генеральной прокуратуре ответили на депутатский запрос о расследовании крушения самолета авиакомпании Bek Air близ Алматы в 2019 году.

Напомним, 27 декабря 2019 года самолет авиакомпании «Bek Air», следующий рейсом Алматы - Нур-Султан, при взлете потерял высоту и пробил бетонное ограждение. Произошло столкновение с двухэтажным строением. Погибли 12 человек, пострадали 69. Два человека скончались в первые два часа по прибытию в клинику. Остальные 19 человек выписаны на амбулаторное лечение.

Уголовное дело рассматривали в отношении пятерых экс-чиновников: Рустама Турысбекова, Жараса Машимбаева, Берика Абдуллаева, Медеу Калыбекова, Кайрата Алтынбекулы и риелтора Нурайым Алданиш. Троим дали по 3 года ограничения свободы, остальных приговорили к срокам от 2,5 до 4 лет лишения свободы. С хронологией происшествия можно ознакомиться здесь.



