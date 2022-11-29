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    Дело о хищениях 436 млн тенге в Almaty Parking завершено и направлено в суд

    29 Ноября 2022, 15:13

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Департаментом АФМ по городу Алматы завершено расследование уголовного дела в отношении директора TOO «AlanParking» Базарбаева М.О. и директора ТОО «Алматы спецтехпаркинг сервис» Принбекова М.У. по факту хищения денежных средств в сумме 436 млн тенге. Об этом передает МИА «Казинформ«со ссылкой на пресс-службу АФМ.

    В ходе досудебного расследования причиненный ущерб возмещен в полном объеме. Уголовное дело направлено в суд. Главный фигурант и организатор преступления Боранбаев М.С. объявлен в международный розыск. Департаментом АФМ по городу Алматы совместно с прокуратурой города приняты меры по возврату в коммунальную собственность акимата города Алматы 70% доли ТОО «Алматы спецтехпаркинг сервис» и 100% доли TOO «AlanParking».
    Алматы
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